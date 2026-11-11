Thực hiện 356.207 lượt tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường

Công an Hà Nội hướng dẫn học sinh chủ động kiểm soát cảm xúc, hành vi ở lứa tuổi vị thành niên

Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ giữa Bộ GDĐT và Bộ Công an, 34 tỉnh, thành phố đã triển khai phối hợp; 11.787 cơ sở giáo dục ký kết với Công an địa phương (95,66%); tổ chức 50.347 buổi tuyên truyền với 11.672.081 lượt học sinh.

Theo báo cáo tháng 9/2026 của 27/34 Sở GDĐT, đã phát hiện, hỗ trợ sớm 623 trường hợp nguy cơ, mâu thuẫn và thực hiện 356.207 lượt tư vấn, hỗ trợ tâm lý. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của ngành Giáo dục, lực lượng Công an, các cơ quan liên quan và nhiều gia đình, nhà trường.

Mặc dù đã có những kết quả tích cực nhưng theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, đây mới chỉ là bước đầu, trong thực tiễn triển khai vẫn tồn tại một số điểm nghẽn như năng lực phòng ngừa, phát hiện còn hạn chế về nhân lực, chuyên môn, không gian, kinh phí và mạng lưới hỗ trợ tư vấn học đường.

Việc tiếp nhận thông tin, phối hợp giữa nhà trường, gia đình, công an, y tế và chính quyền địa phương chưa được thông suốt.

Thứ trưởng nhận định: “Nếu chỉ giao thêm nhiệm vụ mà chưa xác định rõ thẩm quyền, đầu mối, nguồn lực và cách đánh giá kết quả thì khó tạo chuyển biến bền vững. Phối hợp chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi chủ thể thực hiện đúng phần việc của mình, có cơ chế kết nối và cùng chịu trách nhiệm đối với những khoảng trống phát sinh”.

Thứ trưởng yêu cầu cần chuyển mạnh từ xử lí khi vụ việc đã xảy ra sang phòng ngừa chủ động; từ tuyên truyền đơn thuần sang giáo dục kĩ năng có thực hành; từ tư vấn theo vụ việc sang lắng nghe, hỗ trợ liên tục; từ phối hợp trên văn bản sang cơ chế vận hành thực chất.

Đề cập đến bạo lực học đường trên không gian mạng, PGS.TS. Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, khi những biểu hiện, mầm mống của bạo lực học đường trên mạng xã hội chưa được nhận diện rõ ràng nhưng những hình thức dụ dỗ, lừa gạt đã có những hậu quả không thể lường trước.

Do đó, theo PGS.TS. Trần Thành Nam, gia đình, nhà trường cần theo dõi sát sao, ngăn ngừa những hành vi bạo lực học đường trên không gian mạng bằng cách nhà trường xử lí cụ thể, tiếp cận những tình huống xảy ra ở trong lớp học, trong trường học. Về phía gia đình, cần tích cực, lắng nghe và sẵn sàng đồng hành, tiếp nhận thông tin một cách không phán xét con.

Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an thông tin: Dưới góc độ chuyên môn, giáo dục kĩ năng bao gồm cả việc bảo đảm môi trường an toàn học tập cho học sinh, sinh viên.

Nêu một số điểm nghẽn trong công tác giáo dục kĩ năng phòng cháy, chữa cháy, Thiếu tướng Huỳnh Thới An đề xuất cần tiếp tục kiện toàn phối hợp liên ngành đi vào chiều sâu, lồng ghép nội dung, trang bị thiết bị phục vụ công tác giảng dạy liên quan phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.