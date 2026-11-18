Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12-11-2026 của Bộ Tài chính, có 3 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH) được áp dụng cơ chế thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: Giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết quyền lợi, nhất là những trường hợp thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống xa địa phương đã đăng ký tham gia bảo hiểm. Các thủ tục trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở.

Ba thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội hiện được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Ảnh do BHXH Việt Nam cung cấp

Tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT

Điểm thuận lợi đối với người dân là phạm vi thực hiện ba thủ tục nêu trên được xác định trên toàn quốc, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cơ chế này góp phần tháo gỡ vướng mắc về địa bàn khi người tham gia có nhu cầu giải quyết chế độ BHXH hoặc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Với người thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống xa địa phương đã tham gia BHXH, BHYT, cơ chế này góp phần giảm việc đi lại do yêu cầu về địa bàn thực hiện thủ tục. Người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện quyền lợi của mình.

Theo danh mục được công bố, các thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Khi có nhu cầu, người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Việc thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính là thuận lợi về thủ tục. Điều kiện hưởng, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ vẫn thực hiện theo quy định đối với từng chế độ. Đối với thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc giải quyết được áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện thanh toán trực tiếp theo pháp luật BHYT.

Đến nay, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ.