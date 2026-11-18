Thực hành Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tín ngưỡng thờ Pô Inư Nưgar/Thiên Y A Na tại tỉnh Khánh Hòa hình thành và phát triển trong bối cảnh giao lưu, cộng cư lâu dài giữa các cộng đồng cư dân trên vùng đất từng thuộc không gian văn hóa Champa, sau đó trở thành địa bàn cư trú của nhiều nhóm cộng đồng, trong đó có người Chăm, người Kinh và người Raglai.

Qua nhiều thời kỳ, các cộng đồng tiếp xúc và tiếp nhận văn hóa của nhau. Dù vậy, mỗi cộng đồng vẫn giữ cách gọi, niềm tin và cách thực hành riêng.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản tỉnh Khánh Hòa, quả kiểm kê bước đầu ghi nhận 6 di tích, cơ sở thờ tự trọng điểm và 37 đình, lăng, miếu, dinh, am, đền, điện tư gia liên quan đến di sản. Trong số này, có 2 di tích quốc gia đặc biệt là Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai, cùng 2 di tích quốc gia là Am Chúa và Tháp Pô Rômê.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na tại Tháp Bà Pô Nagar

Theo kế hoạch, tối 24.11, trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nagar” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.