Nghệ nhân thực hành trình diễn các giá hầu tại Đền Mẫu Hưng Yên.

Trong không gian linh thiêng của Đền Mẫu Hưng Yên, tiếng đàn, tiếng trống hòa cùng những lời hát Văn, các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân đồng thầy đã trình diễn nhiều tiết mục đậm chất nghệ thuật và đời sống tâm linh của người Việt qua các giá hầu: Quan lớn đệ nhị thượng ngàn, Chầu lục cung nương, Cô chín cửu tỉnh, Quan lớn đệ tam thoải phủ, Chầu bà đệ nhị thượng ngàn...

Nghệ nhân thực hành trình diễn các giá hầu tại Đền Mẫu Hưng Yên.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Đào Mạnh Huân cho biết: "Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú – những người nắm giữ các tri thức về di sản để tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị, nhằm lan tỏa nét đẹp của di sản tới cộng đồng.

Nghệ nhân thực hành trình diễn các giá hầu tại Đền Mẫu Hưng Yên.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa. Hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ gắn với liên hoan hát Văn, chầu Văn không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào, góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc sắc riêng có của đất nước.

Nghệ nhân thực hành trình diễn các giá hầu tại Đền Mẫu Hưng Yên.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn thể hiện truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nghi lễ chầu văn là sự kết hợp chặt chẽ giữa âm nhạc và tín ngưỡng dân gian, quy định chặt chẽ từ làn điệu, lời ca, động tác múa, trang phục, đạo cụ. Từ nghi lễ này đã sản sinh ra các giá (hầu) và nghệ thuật hát văn. Thông qua các ca từ của bài hát giúp nhiều người hiểu thêm về công lao của những vị anh hùng dân tộc.