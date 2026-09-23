Thực hành theo lời Bác 'Lương y phải như từ mẫu'

Đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như thường lệ, sau khi giao ban sáng tại khoa, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thu Quỳnh, Phó Trưởng khoa Nội 1, cùng kíp trực lại đến từng buồng bệnh để thăm khám cho bệnh nhân nội trú. Ân cần hỏi thăm tình trạng người bệnh, đo chỉ số sinh tồn của bệnh nhân (nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở...) bác sĩ đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân, từ đó đưa ra kế hoạch điều trị. Nếu có triệu chứng phát sinh sẽ chỉ định làm thêm các xét nghiệm mới, chỉ định điều chỉnh thuốc, y lệnh chăm sóc cho người bệnh.

Chia sẻ về công việc hằng ngày, bác sĩ Bùi Thị Thu Quỳnh cho biết: Khoa Nội 1 chịu trách nhiệm khám và điều trị các bệnh lý thuộc các chuyên ngành hô hấp, tiêu hóa, nội tiết chuyển hóa, tiết niệu, huyết học và thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên ngành nội khoa. Là một trong những khoa chịu áp lực lớn với số lượng bệnh nhân thường xuyên vượt chỉ tiêu giường bệnh được giao. Ghi nhớ lời dạy của Bác “lương y phải như từ mẫu”, dù chịu áp lực công việc hằng ngày, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của khoa luôn nỗ lực hết mình vì công việc, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời giữ thái độ niềm nở, gần gũi với bệnh nhân, tận tình trong từng khâu khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc ruột thừa.

Việc thực hành theo Bác còn được lan tỏa sâu rộng tới từng đoàn viên công đoàn bệnh viện, bắt đầu từ khâu tiếp đón người bệnh. Đội ngũ điều dưỡng nhiệt tình hướng dẫn người bệnh lấy số khám tự động, di chuyển đến các phòng chức năng để khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nhận kết quả nhanh chóng, giúp giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Đến điều trị tại bệnh viện, anh Trần Xuân Khang, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Các y, bác sĩ tại đây rất tận tâm, gần gũi và hỗ trợ nhiệt tình cho bệnh nhân khi đến khám, điều trị bệnh. Cơ sở vật chất của bệnh viện thì khang trang, sạch đẹp, không gian thoáng đãng, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi điều trị tại đây.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng kế hoạch, chuyển mạnh từ làm theo sang thực hành theo Bác, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, tiêu chuẩn thi đua hằng tháng, phù hợp với đặc thù từng khoa, phòng. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về học tập, thực hành theo Bác luôn được lồng ghép, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Mai Lan Hương, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 557 đoàn viên, người lao động sinh hoạt tại 33 tổ công đoàn. Ban Chấp hành CĐCS đã triển khai việc học tập và thực hành theo Bác gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”… Trung bình mỗi năm, đoàn viên công đoàn có khoảng 30 đề tài, sáng kiến với trên 90% được ứng dụng hiệu quả vào thực tế. Riêng năm 2025, đơn vị đã có 34 đề tài nghiên cứu khoa học gửi Hội đồng khoa học Sở Y tế, trong đó có 3 đề tài đạt loại xuất sắc và 23 đề tài đạt loại khá.

Bên cạnh đó, CĐCS Bệnh viện còn làm tốt công tác an sinh xã hội, kết nối với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hướng về người bệnh nghèo. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện đã hỗ trợ 31.230 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi ủng hộ hơn 170 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo; phối hợp tổ chức nhiều đợt hiến máu, đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao quyết định kết nạp đoàn viên. Ảnh: PV

Ghi nhận những thành tích đạt được, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương tập thể điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người “Lương y phải như từ mẫu” mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ nỗ lực rèn luyện y đức, nâng cao chuyên môn, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; cùng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc Sơn La tận tâm, trách nhiệm, hết lòng vì sức khỏe nhân dân.