Dấu ấn từ sáng kiến sản xuất và chính quyền gần dân

Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những sáng kiến nghiên cứu, cải tiến sản phẩm.

Việc học và làm theo Bác được Công ty CP Dược Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng những sáng kiến nghiên cứu, cải tiến sản phẩm.

Là nhân viên Bộ phận Nghiên cứu phát triển, anh Đỗ Quốc Dũng đã chủ động tìm tòi, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất. Đến nay, anh Dũng đã tham gia nghiên cứu, cải tiến 10 sản phẩm đang lưu hành trên thị trường như: Viên ngậm Thông phế, Sủi Seavoton, Sủi Oresol Pluzz, Sủi Infaralgan Extra, Kem Tradalen... Các sáng kiến này giúp tối ưu công thức, rút ngắn thời gian sản xuất, kiểm soát chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp (DN).

Anh Đỗ Quốc Dũng - Nhân viên Bộ phận Nghiên cứu phát triển, Công ty CP Dược Hà Tĩnh (người bên trái) tham gia nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm.

Anh Dũng chia sẻ: “Với tôi, học và làm theo Bác trước hết phải thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong từng công việc hằng ngày. Vì vậy, tôi luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động”.

Đánh giá về những đóng góp này, ông Lê Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh khẳng định: “Anh Đỗ Quốc Dũng là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn công ty. Nhiều năm liền, anh được các cấp biểu dương, khen thưởng; riêng năm 2025, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước”.

Không chỉ trong DN, tinh thần học Bác bằng việc làm cụ thể còn được chính quyền cơ sở vận dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với phương châm gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tháng 5/2026, xã Cẩm Lạc triển khai mô hình “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”. Ngoài tiếp dân định kỳ, lãnh đạo UBND xã cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe, xác minh bản chất vụ việc và tìm hướng giải quyết, hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, UBND xã Cẩm Lạc đã tiếp dân tại hiện trường đối với 16 vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm 14 vụ việc ngay từ cơ sở (đạt trên 88%). Các vụ việc còn lại đều được công khai lộ trình xử lý và phân công trách nhiệm cụ thể.

Lãnh đạo UBND xã cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe, xác minh bản chất từng vụ việc.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết: “Học Bác trước hết là phải có trách nhiệm với công việc, với Nhân dân; không né tránh, đùn đẩy kiến nghị của người dân. Trực tiếp xuống địa bàn tháo gỡ từng vướng mắc giúp chính quyền vừa giải quyết được việc, vừa tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân”.

Tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn mới

Qua nhiều năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác tại Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã vinh danh 4.888 gương điển hình tiên tiến (gồm 1.515 tập thể và 3.373 cá nhân) có thành tích xuất sắc.

Trước yêu cầu phát triển mới, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị nhấn mạnh việc tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, chuyển từ “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt; ngày 12/10/2026, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Kế hoạch xác định chủ đề học tập, thực hành giai đoạn 2026-2030 là: “Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang cụ thể hóa nội dung học tập và thực hành thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Trong đó, xác định những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá, lựa chọn nội dung ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm việc học tập và thực hành theo Bác có trọng tâm, rõ kết quả.

Ông Hoàng Ngọc Quân - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thạch Lạc cho biết: “Sau khi quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW và kế hoạch triển khai của tỉnh, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đến các chi bộ, gắn việc học tập và thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là lựa chọn những việc làm thiết thực, sát với thực tiễn; trước mắt, dự kiến xây dựng 4 điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa và chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở”.

Ông Hoàng Ngọc Quân - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thạch Lạc (người đứng giữa) trao đổi về việc xây dựng các điển hình trong học và làm theo Bác.

Từ việc cụ thể hóa ở cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải tạo sự chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm việc học tập và thực hành theo Bác đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải chuyển việc học tập và thực hành theo Bác thành hành động cụ thể, kết quả thực chất.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần xác định nội dung thực hành gắn với chức trách, nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Người đứng đầu phải nêu gương, trực tiếp giải quyết việc khó, việc tồn đọng; từng nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay ở cơ sở.