Thực hành theo Bác gắn với xây dựng Ðảng

Đội ngũ đảng viên Chi bộ thôn Dơng Jri, xã Đam Rông 3 chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân

Đưa lời Bác dạy thành hành động ở cơ sở

Ngay sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Kế hoạch số 108 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chi bộ thôn Dơng Jri, xã Đam Rông 3 tập trung cụ thể hóa bằng những việc làm phù hợp với địa phương.

Với 21 đảng viên đều là đồng bào dân tộc thiểu số, Chi bộ thôn Dơng Jri xác định học Bác không dừng ở nhận thức mà phải thể hiện bằng hành động, trước hết là vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bí thư Chi bộ thôn Dơng Jri Liêng Jrang Ha Tương chia sẻ: “Từ lời dạy của Bác về tinh thần nêu gương, mỗi đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu từ lao động, phát triển kinh tế đến tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương để người dân noi theo”.

Từ đó, đảng viên Chi bộ thôn Dơng Jri đi đầu trong góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường, chỉnh trang đường làng, xây dựng các tuyến “Đường cờ Tổ quốc”. Riêng với mô hình “Đường cờ Tổ quốc”, đảng viên và Nhân dân đã chung sức đóng góp, xây dựng các điểm đường cờ tại khu dân cư tập trung, tạo diện mạo khang trang, góp phần lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Những phần việc không lớn, nhưng được bắt đầu từ sự gương mẫu của đảng viên và sự tham gia của người dân.

Thực hành theo Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 đồng hành hỗ trợ Nhân dân

Từ Dơng Jri, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện ngay trong những công việc gần dân, sát cơ sở. Đây cũng là cách Đảng ủy xã Đam Rông 3 xác định việc thực hành theo Bác: bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3 thông tin: “Đảng ủy xã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng “tự soi, tự sửa”, nghiêm khắc với chính mình, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân; giữ gìn phẩm chất, uy tín của người đảng viên và lan tỏa tinh thần nêu gương”.

Gắn thực hành với nhiệm vụ chính trị

Ở Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, việc thực hành theo Bác được đặt trong yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 07 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh - Trần Văn Hải cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên xác định những việc làm cụ thể, thiết thực; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo”.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Từ yêu cầu đó, việc học và thực hành theo Bác được đặt trong chính công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên, thể hiện từ cách làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đến thái độ phục vụ Nhân dân. Mỗi người cần thường xuyên “tự soi, tự sửa”, nhận rõ phần việc và trách nhiệm của mình, nêu gương bằng những việc làm cụ thể. Khi việc học Bác được chuyển thành hành động trong từng nhiệm vụ, Chỉ thị số 07 mới thực sự đi vào thực tiễn cơ sở.