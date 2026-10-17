Thực hành lễ “Then pang mảu” tại Lễ hội Cốm Hợp Thành
Trong khuôn khổ Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, ngày 17/10, nghi lễ "Then pang mảu" của đồng bào dân tộc Tày được tái hiện, tái hiện những phong tục gắn với mùa cốm mới, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và ước vọng mùa màng tươi tốt. Đây cũng là dịp để người dân, du khách hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ di sản và quảng bá bản sắc địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Trong quan niệm truyền thống của người Tày xã Hợp Thành, hạt lúa không chỉ là thành quả lao động mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, gắn với sự sinh sôi và no ấm của mỗi gia đình, bản làng. Vì vậy, khi mùa lúa nếp đến kỳ thu hoạch, các nghi thức đón hồn mẹ lúa từ ngoài đồng về nhà, chuẩn bị và chế biến cốm được thực hiện với sự thành kính.
Nghi thức “Then pang mảu” mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và các đấng linh thiêng đã phù hộ cho mùa màng, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ của người Tày xã Hợp Thành.
Trong không gian lễ hội, các công đoạn của nghi lễ được tái hiện theo phong tục truyền thống. Từ những lễ vật chuẩn bị chu đáo đến lời Then, tiếng đàn tính, mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa đời sống lao động với tín ngưỡng dân gian.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thuc-hanh-le-then-pang-mau-tai-le-hoi-com-hop-thanh-post912206.html