Thực hành lễ “Then pang mảu” tại Lễ hội Cốm Hợp Thành

Trong quan niệm truyền thống của người Tày xã Hợp Thành, hạt lúa không chỉ là thành quả lao động mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, gắn với sự sinh sôi và no ấm của mỗi gia đình, bản làng. Vì vậy, khi mùa lúa nếp đến kỳ thu hoạch, các nghi thức đón hồn mẹ lúa từ ngoài đồng về nhà, chuẩn bị và chế biến cốm được thực hiện với sự thành kính.

Nghi thức “Then pang mảu” mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên và các đấng linh thiêng đã phù hộ cho mùa màng, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ của người Tày xã Hợp Thành.

Trong không gian lễ hội, các công đoạn của nghi lễ được tái hiện theo phong tục truyền thống. Từ những lễ vật chuẩn bị chu đáo đến lời Then, tiếng đàn tính, mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa riêng, thể hiện mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa đời sống lao động với tín ngưỡng dân gian.

Nghi lễ "Then pang mảu" được tái hiện tại Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, góp phần giới thiệu nét văn hóa tâm linh đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày.

Lễ vật được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính của người Tày đối với trời đất, tổ tiên và các đấng linh thiêng.

Cốm là lễ vật không thể thiếu trong nghi thức "Then pang mảu" của người Tày.

Những nghi thức được thực hành theo phong tục truyền thống, góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa được cộng đồng người Tày trao truyền qua nhiều thế hệ.

Qua lời Then, người thực hành nghi lễ gửi gắm những mong ước về cuộc sống bình an, gia đình no ấm và mùa màng thuận lợi.

Không gian thực hành nghi lễ Then được trang trí cầu kỳ.

Chùm chuông đồng nhỏ là đạo cụ không thể thiếu trong nghi lễ Then của người Tày ở Hợp Thành.

Nghi lễ được tái hiện trong không gian lễ hội, tạo điều kiện để người dân và du khách tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Tày.

Việc tái hiện nghi lễ Then pang mảu tại Lễ hội Cốm Hợp Thành không chỉ góp phần gìn giữ phong tục truyền thống mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, lễ hội trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với du khách, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm cốm và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.