Tích hợp bình đẳng giới vào quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ tại diễn đàn doanh nghiệp về bình đẳng giới do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam - cho rằng, bình đẳng giới cần được nhìn nhận từ góc độ tạo giá trị và thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp, thay vì đơn thuần là thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam.

Để chuyển hóa bình đẳng giới thành giá trị kinh doanh và nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp, bà Caroline Nyamayemombe cho rằng, cần thực hiện 5 chuyển dịch liên quan đến lực lượng lao động, quản trị, thị trường, mua sắm và đánh giá kết quả thực hiện.

Trong đó, con người là nguồn lực quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc khai thác hiệu quả nguồn lực con người phụ thuộc nhiều vào chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và phát triển nhân sự của mỗi doanh nghiệp.

Từ góc độ thực hành bình đẳng giới, đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp cần trả lời những câu hỏi rất cụ thể: Ai được tuyển dụng? Ai được thăng tiến? Ai rời bỏ doanh nghiệp và vì sao?

Việc trả lời những câu hỏi này giúp doanh nghiệp nhận diện các rào cản trong quá trình phát triển nghề nghiệp của người lao động, từ đó điều chỉnh chính sách nhân sự phù hợp. Khi cơ hội việc làm và thăng tiến được xây dựng trên cơ sở năng lực, doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện để phát hiện, thu hút và giữ chân nhân tài.

Chẳng hạn, nếu tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp tương đối cao nhưng tỷ lệ nữ đảm nhiệm các vị trí quản lý lại thấp, doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân, rà soát chính sách đào tạo, bổ nhiệm và phát triển đội ngũ kế cận để có những điều chỉnh phù hợp.

Thực hành bình đẳng giới trong quản lý nhân sự vì thế gắn trực tiếp với hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, khả năng tiết giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo cũng như duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chuyển dịch thứ hai được Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đề cập là quản trị doanh nghiệp, với quan điểm: “Cái gì được đo lường thì sẽ quản lý được”. Theo cách tiếp cận này, thực hành bình đẳng giới cần được cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu và công cụ đánh giá, thay vì dừng lại ở những tuyên bố mang tính cam kết.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc rà soát dữ liệu nhân sự, cơ cấu lao động, tỷ lệ nữ tham gia các cấp quản lý, cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo, chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ. Những dữ liệu này là cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá thực trạng, nhận diện những khoảng cách về giới còn tồn tại và đưa ra quyết định quản trị phù hợp.

Khi bình đẳng giới được tích hợp vào hệ thống quản trị, việc thực hành bình đẳng giới sẽ trở thành một phần trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, với mục tiêu, trách nhiệm và kết quả cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Thực hành bình đẳng giới trong hoạt động kinh doanh còn giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội khai thác tiềm năng thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác.

Tạo giá trị từ thị trường và chuỗi cung ứng

Thực hành bình đẳng giới trong hoạt động kinh doanh còn giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội khai thác tiềm năng thị trường, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác.

Theo số liệu được đại diện UN Women tại Việt Nam đưa ra, chi tiêu của phụ nữ trên toàn cầu lên tới 32 nghìn tỷ USD. Con số này cho thấy dư địa thị trường rất lớn mà doanh nghiệp có thể khai thác thông qua việc thấu hiểu nhu cầu, hành vi và những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của phụ nữ. Theo đó, để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần quan tâm đến yếu tố giới ngay từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, phát triển dịch vụ đến xây dựng chiến lược phân phối và truyền thông.

Sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và các vị trí ra quyết định cũng có thể giúp doanh nghiệp đa dạng hóa góc nhìn về thị trường, nhận diện những nhu cầu chưa được đáp ứng, từ đó phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh thị trường tiêu dùng, hoạt động mua sắm của doanh nghiệp cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa thực hành bình đẳng giới, qua đó tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội.

Với thông điệp “Một hợp đồng. Nhiều sinh kế”, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động mua sắm đối với việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Thông qua thực hành mua sắm bao trùm, các doanh nghiệp có thể tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, giúp những doanh nghiệp này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đối với một doanh nghiệp nhỏ, việc tiếp cận được một hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ có thể tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc, cải thiện chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp mua hàng cũng có cơ hội đa dạng hóa mạng lưới nhà cung cấp, phát hiện những đối tác tiềm năng, giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn cung và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Điều quan trọng là thực hành mua sắm bao trùm vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, giá cả, năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác. Đây là cơ sở để thiết lập mối quan hệ kinh doanh bình đẳng, lâu dài, mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đây là hướng tiếp cận đáng quan tâm, nhất là khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cần thêm cơ hội kết nối thị trường, tham gia mạng lưới sản xuất, phân phối của các doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, để thực hành bình đẳng giới thực sự tạo ra giá trị kinh doanh bền vững, vấn đề cuối cùng được Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh là đo lường kết quả thực hiện. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá những thay đổi trong quá trình thực hành bình đẳng giới, từ chính sách nhân sự, quản trị đến hoạt động mua sắm và phát triển thị trường.

Thay vì chỉ ghi nhận số lượng các hoạt động đã triển khai, doanh nghiệp cần quan tâm đến những kết quả thực chất: Cơ hội phát triển nghề nghiệp của phụ nữ được cải thiện ra sao, khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thay đổi như thế nào, những giá trị kinh tế và xã hội nào được tạo ra.

Việc công khai kết quả thực hành bình đẳng giới cũng là cơ sở để doanh nghiệp củng cố niềm tin với người lao động, khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác kinh doanh, từng bước xây dựng uy tín và tạo lập lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Thực hành bình đẳng giới gắn với 5 chuyển dịch về lực lượng lao động, quản trị, thị trường, mua sắm và đánh giá kết quả là giải pháp để doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị kinh doanh bền vững.