Wendy Pasayloon Tablac và gia đình đang ngủ say trong nhà thì một con rắn dài khoảng 90 cm bất ngờ xuất hiện trên màn.

Đoạn clip cho thấy con rắn đang quằn quại trên màn chống muỗi khi nó cố gắng tự giải thoát ở Cagayan, Philippines, vào ngày 12/11.

Vải trơn trượt khiến con rắn không thể bám chắc, nó trượt quanh bề mặt thay vì bò đi.

Ảnh chụp màn hình từ video được GMA News chia sẻ trên Facebook (@gmanews)

Gia đình cho rằng con rắn đã bò lên trần nhà trước khi rơi xuống màn chống muỗi bên dưới. Wendy nhớ lại rằng cô bị giật mình tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, cô kinh hoàng thấy con rắn đang di chuyển ngay trên đầu.

Mặc dù đây là phát hiện đáng sợ, gia đình vẫn giữ được bình tĩnh và cẩn thận bắt con rắn bị mắc kẹt mà không làm hại nó.

Một thành viên trong gia đình đã túm lấy nó từ phía sau đầu trước khi thả vào một khu vực rậm rạp cách xa nhà. Không ai bị thương trong cuộc chạm trán.

Rắn sói thuộc chi Lycodon và không có nọc độc. Chúng thường hoạt động về đêm và là những kẻ leo trèo giỏi, cho phép chúng di chuyển dọc theo tường và xung quanh các tòa nhà. Chúng chủ yếu ăn tắc kè và các loài thằn lằn nhỏ khác. Đôi khi loài rắn này được tìm thấy trong nhà khi đang săn mồi.