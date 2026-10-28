Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công khai thực đơn, siết trách nhiệm đơn vị cung cấp suất ăn

Theo dự thảo, trước mỗi năm học, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế để lập kế hoạch tổ chức bữa ăn cho từng nhóm học sinh. Trong đó, nhà trường phân biệt rõ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú phải được công khai trước khi tổ chức bữa ăn (Ảnh: Hữu Thắng).

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được đặt trong khuôn khổ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lí sự cố.

Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, đồng thời quy định rõ trách nhiệm tương ứng với từng hình thức.

Trường tự tổ chức nấu ăn: Nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lí, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Trường thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn: Trách nhiệm của các bên được xác định thông qua thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Suất ăn được chế biến ngoài trường: Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Tăng cường giám sát, bảo vệ sức khỏe học sinh

Dự thảo Thông tư cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn hoặc lồng ghép nội dung này vào phương án bảo đảm an toàn trường học.

Việc chủ động xây dựng phương án ứng phó nhằm tăng khả năng phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý khi xảy ra sự cố, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ, dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Gia đình có thể tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp, phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vấn đề cần xử lý.

Cha mẹ học sinh đồng thời có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của con em mình để nhà trường có phương án tổ chức bữa ăn phù hợp.