Thức đến đêm khuya tỉa hoa cúc trắng, tặng người dân tiễn đưa các liệt sĩ

Đêm trước lễ truy điệu, chị Phan Thị Quế Hằng tỉ mỉ chuẩn bị hoa cúc trắng tặng người dân tiễn đưa các liệt sĩ. Một chủ tiệm hoa ở TP. HCM cũng chuẩn bị 1.000 nhành cúc trắng trao miễn phí.

Thức đêm chuẩn bị hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

22h, bên vỉa hè trước cửa hàng tại số 1 đường Trường Sơn (TP. HCM), chị Phan Thị Quế Hằng vẫn cặm cụi bên những nhành cúc trắng. Dưới ánh đèn trước cửa, người phụ nữ tỉ mỉ tỉa lá, cắt cành, tưới nước để giữ hoa tươi, chuẩn bị tặng miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ trong lễ truy điệu, an táng diễn ra sáng 14/10.

Trong không khí hướng về lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hình ảnh chị Hằng chuẩn bị từng nhành cúc trắng thu hút sự chú ý của người qua đường.

Chị Phan Thị Quế Hằng tỉ mỉ cắt tỉa hoa cúc trước cửa hàng của mình. (Ảnh: Bích Phương)

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, chị Hằng (SN 1975) quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) cho biết, số hoa này được chuẩn bị với mong muốn người dân có thể cầm theo những nhành hoa trắng, cùng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo chị Hằng, hoạt động lần này còn có sự chung tay của những người xung quanh. Một người ở Gò Vấp tặng 50 bông hoa, một phụ nữ làm việc tại văn phòng luật sư gần cửa hàng tặng thêm 500 bông. Chị dự định bày hoa trên hai chiếc bàn trước cửa hàng trên đường Trường Sơn, thuộc lộ trình đoàn xe đưa tiễn hài cốt liệt sĩ, để người dân thuận tiện nhận hoa và cùng tiễn đưa các liệt sĩ.

Chị Hằng cho biết, mình sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ba đời ở Quảng Nam. Trong gia đình, một người anh họ đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. “Vì vậy, khi biết các liệt sĩ được tìm thấy, tôi rất xúc động. Với những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt, việc tìm kiếm, quy tập được các anh có ý nghĩa rất lớn. Gia đình có thể đón người thân về nơi an nghỉ chu đáo là điều ai cũng mong mỏi”, chị Hằng chia sẻ.

Những nhành hoa cúc được chị Hằng chuẩn bị trong đêm. Ảnh: Bích Phương

Thời gian qua, chị cùng gia đình theo dõi quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những khi có dịp vào Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chị đều tranh thủ đến viếng, thắp hương. Với chị, việc chuẩn bị những nhành hoa trắng là cách để góp một phần nhỏ vào hoạt động tiễn đưa các liệt sĩ. Chị mong người dân đến dự lễ có thể cầm hoa trên tay, gửi gắm tình cảm đến những người đã hy sinh. "Ngày 14/10 chắc chắn là một ngày nhiều cảm xúc đối với tôi và cả nhiều người”, chị Hằng nói.

Chủ tiệm hoa ở TP. HCM tặng 1.000 nhành cúc trắng tiễn đưa liệt sĩ

Không riêng chị Hằng, nhiều người dân TP. HCM cũng có những việc làm ý nghĩa, góp sức hướng về lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Anh Lương Duy Nhân (SN 1993, quê xã Đông Thạnh, TP. HCM), chủ cửa hàng hoa trên đường 154, phường Tăng Nhơn Phú, thu hút sự chú ý khi đăng thông báo tặng miễn phí 1.000 nhành cúc trắng cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ. Cửa hàng của anh cách Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM khoảng 2,5km.

Anh Lương Duy Nhân chuẩn bị 1.000 nhành cúc trắng để tặng miễn phí người dân tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Nhân cho biết, anh biết thông tin về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua báo chí và mạng xã hội. Khi biết người dân được vận động cầm những nhành hoa trắng đứng hai bên đường để đón, tiễn đưa các liệt sĩ, anh nảy ra ý định chuẩn bị hoa miễn phí.

“Tôi không nghĩ việc làm của mình quá to tát, chỉ nghĩ việc này xuất phát từ lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Từ nhỏ, tôi đã hiểu để có được hòa bình như hôm nay, các thế hệ đi trước phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương. Tôi muốn góp một phần nhỏ của mình”, anh Nhân chia sẻ. Trong gia đình anh cũng có các chú, các bác từng tham gia bộ đội. Với anh, việc chuẩn bị hoa lần này là cách thiết thực để bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh của thế hệ đi trước.

Bảng thông báo tặng hoa miễn phí được anh treo trước cửa hàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban đầu, anh Nhân dự định tặng 500 bông cúc trắng. Tuy nhiên, sau khi bài đăng được nhiều người quan tâm, chia sẻ, anh quyết định tăng số lượng lên 1.000 bông để nhiều người có thể nhận hoa hơn.

Anh Nhân đã kinh doanh hoa khoảng 6 năm nay, nên không gặp khó khăn trong việc tìm nguồn hàng. Từ khi có ý định tặng hoa, anh cùng vợ trao đổi, lên kế hoạch và thu xếp nguồn cung để đáp ứng số lượng dự kiến.

Từ chiều 13/10, anh bắt đầu chuẩn bị những nhành cúc trắng, tháo lớp lưới bọc bên ngoài để người dân thuận tiện nhận hoa. Theo anh, cửa hàng khi đó có sẵn khoảng 400 bông, số còn lại sẽ được nhập thêm để đủ 1.000 nhành hoa. Để kịp chuẩn bị, vợ chồng anh dự kiến có mặt tại cửa hàng từ khoảng 2h sáng, nhận thêm hoa rồi tiếp tục cắt tỉa, tháo lưới trước khi trao tặng. Vợ, mẹ và em trai anh Nhân cùng tham gia chuẩn bị. Một số người thân và những người kinh doanh gần cửa hàng cũng nhiệt tình hưởng ứng khi biết ý định của anh.

Theo kế hoạch, khoảng 7h ngày 14/10, anh Nhân cùng gia đình bắt đầu tặng hoa tại khu vực cửa hàng. Đến khoảng 9h, mọi người dự định di chuyển ra khu vực gần Xa lộ Hà Nội để thuận tiện trao hoa cho người dân trên tuyến đường đoàn xe đi qua.