Thúc đẩy xuất khẩu than, mở rộng thị trường

Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu than năm 2026 và các năm tiếp theo. (Ảnh: NGHĨA LÂN)

Đây là dịp để Tập đoàn TKV, Coalimex và các khách hàng, đối tác trực tiếp trao đổi, cập nhật nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện thương mại và các yêu cầu về logistics; qua đó có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện phương án sản xuất, chế biến và tiêu thụ than, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường và hài hòa lợi ích của các bên.

Đại diện các khách hàng, đối tác đều đánh giá cao, bày tỏ cảm ơn TKV và Coalimex đã luôn quan tâm, đồng hành, duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao uy tín, năng lực sản xuất, cung ứng than và tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của TKV trong thực hiện các cam kết với đối tác.

Bốc rót than tại cảng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. (Ảnh: Tập đoàn TKV cung cấp)

Chất lượng sản phẩm cùng sự chủ động, linh hoạt của TKV và Coalimex trong phối hợp, giao nhận, đáp ứng nhu cầu thị trường là cơ sở quan trọng để các bên củng cố niềm tin và ký kết quan hệ hợp tác.

Trên nền tảng đó, các khách hàng, đối tác mong muốn tiếp tục hợp tác, duy trì quan hệ ổn định, lâu dài với TKV; nghiên cứu nâng cao sản lượng, đa dạng hóa các chủng loại than phù hợp với nhu cầu, hướng tới quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình đánh giá cao những ý kiến trao đổi tâm huyết cùng đề xuất xác đáng của khách hàng, đối tác về cơ cấu chủng loại, chất lượng sản phẩm, giá cả, tiến độ giao nhận và phương thức thanh toán. Đây là những thông tin hữu ích để TKV tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án sản xuất, chế biến, tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu than.

“Với vai trò là tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Vinacomin kiên định mục tiêu khai thác, chế biến và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Trên cơ sở bảo đảm cân đối cung-cầu, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định, Tập đoàn điều hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu than linh hoạt, hài hòa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và vị thế của than Việt Nam trên thị trường quốc tế”, Phó Tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình nhấn mạnh.

Để cụ thể hóa các nội dung trao đổi, Phó Tổng giám đốc Trần Hải Bình yêu cầu Coalimex phối hợp các ban chuyên môn Tập đoàn và đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của khách hàng, đối tác; phân loại từng nhóm vấn đề để chủ động giải quyết hoặc báo cáo lãnh đạo Tập đoàn xem xét, chỉ đạo.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường, hoạt động xuất khẩu than đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, TKV sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường phù hợp; nâng cao giá trị từng chủng loại than; đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường quốc tế.

Ngoài tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác tin cậy, lâu dài với các đối tác truyền thống, lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, dự báo thị trường, lựa chọn thị trường và khách hàng mục tiêu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trên cơ sở bảo đảm hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, bám sát yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng của từng khách hàng để xây dựng phương án sàng tuyển, chế biến phù hợp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của than xuất khẩu; rà soát, tối ưu chuỗi logistics từ mỏ, kho, cảng đến phương tiện vận chuyển, nâng cao năng lực giao nhận, bảo đảm tiến độ và tiết giảm chi phí.