Thúc đẩy xuất khẩu, nâng sức cạnh tranh hàng hóa Bắc Trung Bộ

Chiều 30/9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026.

Tham dự sự kiện có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cùng lãnh đạo sở, ngành địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng phát biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết, khu vực Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng về sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu với nhiều sản phẩm có lợi thế. Trong đó, Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia, có tiềm năng mở rộng thị trường.

Hội nghị với sự tham gia của hơn 80 nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Đây là kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo diễn đàn để các nhà cung cấp trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các tổ chức xúc tiến thương mại trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và hình thành các cơ hội hợp tác cụ thể. Việc trưng bày, quảng bá và livestream trên các nền tảng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng, thị trường và đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành phát biểu.

Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung - cầu trực tiếp.

Ông Hồ Huy Thành đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà cung cấp chủ động giới thiệu năng lực sản xuất, chất lượng, sản lượng, giá thành, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng đơn hàng; cầu thị lắng nghe yêu cầu của đối tác để từng bước hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và tổ chức xúc tiến thương mại chia sẻ cụ thể về thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm, yêu cầu của khách hàng, giúp các nhà sản xuất có định hướng phù hợp trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong kết nối thông tin, doanh nghiệp và thị trường, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong khu vực và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường liên kết xúc tiến thương mại giữa Hà Tĩnh với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh đã được ký kết, thiết lập cơ sở pháp lý và thương mại vững chắc, góp phần liên kết vùng.

Với sự tham gia của hơn 80 nhà cung cấp, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, hội nghị đóng vai trò như một mỏ neo kết nối cung - cầu trực tiếp. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là đưa các sản phẩm có thế mạnh, đặc biệt là các dòng sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp quốc gia của Hà Tĩnh cùng các địa phương Bắc Trung Bộ thâm nhập sâu vào hệ thống phân phối nội địa, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu.

Nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận thị trường, hội nghị tích hợp giải pháp xúc tiến thương mại số thông qua các phiên livestream trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử Việc lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại và các sở, ngành trực tiếp tham gia livestream trên các nền tảng thương mại điện tử khẳng định quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ trong khâu lưu thông phân phối.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng đánh giá cao Sở Công Thương Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức chương trình hội nghị bài bản, sáng tạo; góp phần tăng cường kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.