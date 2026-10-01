Thúc đẩy xuất khẩu càphê Việt Nam sang Đức và kết nối logistics tại cảng Hamburg

Cảng Hamburg, cảng lớn nhất của Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức phối hợp với Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam (VICOFA) và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối giao thương và logistics cho các doanh nghiệp càphê Việt Nam tại Hamburg, Đức, từ ngày 29-30/9.

Đoàn VICOFA gồm đại diện các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê uy tín của Việt Nam như Vĩnh Hiệp, Dakman, Fine Robusta Vietnam, Intimex, Intimex Bảo Lộc, L’amant, Mascopex, Simexco Dak Lak, Thắng Lợi, Vina Nha Trang, Sucden Coffee Vietnam và các doanh nghiệp thành viên khác.

Ngày 29/9, Văn phòng Thương vụ kết nối đoàn VICOFA làm việc với công ty Elbgold Röstkaffee và công ty Plotcoffe. Trong khi Elbgold là doanh nghiệp rang xay càphê đặc sản tại Hamburg thì công ty Plotcoffee là công ty nhập khẩu và cung ứng càphê thô đặc sản từ Ethiopia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua…

Tại buổi làm việc, ông Daniel Shijaku - Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Elbgold - cho biết Elbgold được thành lập năm 2004 và chuyên rang xay cà phê đặc sản. Ông cho biết do xu hướng tiêu dùng của người Đức, chuỗi cửa hàng của Elbgold chỉ sử dụng càphê arabica, chủ yếu từ các nước Trung Mỹ và một số nước châu Phi.

Trong quá trình tìm kiếm các chủng loại càphê đặc sản, Elbgold nhấn mạnh đến những câu chuyện xung quanh hạt càphê, giá trị mà hạt càphê mang lại cho cuộc sống của người nông dân cũng như tính ổn định trong chất lượng càphê cung ứng.

Trong khi đó, bà Anastasiia Shishkina, phụ trách bán hàng của Plotcoffee cho biết công ty tập trung vào nhập khẩu càphê thô nhân xanh để rang xay và cung ứng cho các khách hàng và doanh nghiệp tại châu Âu. Bà Shishkina cho biết hiện Plotcoffee chưa nhập càphê từ Việt Nam nên rất muốn tìm hiểu về các sản phẩm của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp càphê Việt Nam đã trao đổi cụ thể về khả năng cung ứng càphê của Việt Nam và cũng cho biết mặc dù càphê arabica chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng càphê Việt Nam nhưng Việt Nam lại có một số nhà sản xuất arabica đặc sản chất lượng rất cao, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của Elbgold và Plotcoffee.

Các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn đưa càphê Việt Nam trực tiếp vào chuỗi cung ứng của Đức và xây dựng được thương hiệu tại thị trường Đức.

Tiếp đó, các doanh nghiệp thành viên VICOFA đã tham quan cơ sở rang xay càphê của Elbgold và Plotcoffee tại Hamburg và tìm hiểu về quy trình chế biến, bảo quản càphê tại cửa hàng.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức Đặng Thị Thanh Phương (thứ ba bên trái), ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA (thứ tư bên trái), ông Daniel Shijaku, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Elbgold (giữa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 30/9, Thương vụ và đoàn VICOFA đã có buổi làm việc với đại diện phát triển kinh doanh của công ty tư vấn về cảng biển Hamburg và Công ty Neumann Kaffee để tập trung tìm hiểu quy trình tàu tiếp nhận, lưu kho, kiểm tra chất lượng, xử lý.

Tại buổi làm việc, đại diện Cảng đã giới thiệu về quy mô cảng, các khu vực logistics cảng và lợi thế về tính trung tâm và logistics cảng xanh tại Hamburg. Đoàn công tác VICOFA cũng đã thực hiện tour tàu đi tham quan toàn bộ cảng để hiểu được cách vận hành cụ thể tại cảng.

Chương trình đã giúp Văn phòng Thương vụ và đoàn doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu thị trường cà phê Đức, hoạt động rang xay và cung ứng cà phê đặc sản, cũng như hệ thống logistics tại cảng Hamburg, cách vận hành kho bãi, quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, logistics của Đức. Từ đó, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hiểu hơn về thị trường Đức/EU, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Đức nói riêng và EU nói chung, tận dụng các ưu đãi mà Hiệp định EVFTA mang lại.

Cảng Hamburg là cảng biển lớn nhất của Đức và một trong những trung tâm logistics quan trọng của châu Âu. Năm 2025, cảng đạt khoảng 114,6 triệu tấn hàng hóa thông qua và 8,3 triệu TEU container, tăng lần lượt 2,6% và 7,3% so với năm 2024.

Hệ thống kết nối đường biển, đường sắt và đường bộ giúp Hamburg trở thành một đầu mối quan trọng cho hàng hóa nhập khẩu vào Đức và phân phối tới các thị trường châu Âu./.