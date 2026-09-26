Thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế Móng Cái-Đông Hưng

Phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp rà soát kết quả hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là khẩn trương hoàn thiện cơ chế, dự thảo để thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc).

Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Ánh chủ trì, đại diện các sở, ngành đã đánh giá toàn diện tiến độ triển khai Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân 2026 và các văn bản hợp tác đã ký kết.

Đáng chú ý, đối với Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng, sau các vòng trao đổi và đàm phán, hai bên đã thống nhất trước mắt lựa chọn khu vực có quy mô vừa phải để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả thực tế trước khi nghiên cứu mở rộng. Hiện công tác đàm phán, thống nhất các chi tiết vẫn đang được tích cực triển khai.

Nhằm đưa hợp tác kinh tế biên giới đi vào thực chất và có sản phẩm cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận khung về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung hoàn thiện phương án đầu tư trang thiết bị để đưa hệ thống cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân I, cầu Bắc Luân II vào vận hành chính thức ngay trong năm 2026; phối hợp với phía Đông Hưng (Trung Quốc) thống nhất phương án kỹ thuật xây dựng cầu Bắc Luân III. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình thúc đẩy hợp tác du lịch và nghiên cứu thí điểm sử dụng giấy thông hành cho khách du lịch Trung Quốc.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên đã ký kết 28 thỏa thuận, văn bản hợp tác các cấp; tổ chức hơn 60 đoàn công tác trao đổi, làm việc song phương.

Hợp tác quản lý biên giới, cửa khẩu được tăng cường; các lực lượng chức năng hai bên duy trì trao đổi, tuần tra, kiểm tra liên hợp, phối hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng đóng vai trò là cầu nối giao thương giữa 2 địa phương, 2 nước.

Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 570.000 lượt khách Trung Quốc; trong đó, có hơn 370.000 lượt nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ước đạt hơn 5,57 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ; hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp, y tế và truyền thông tiếp tục được duy trì./.