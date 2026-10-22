Thúc đẩy việc làm hòa nhập cho người khuyết tật

Đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: T.P

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Y tế, tổ chức Meadipeace, ban, ngành liên quan, doanh nghiệp và người khuyết tật trên địa bàn. Số liệu từ Sở Y tế cho biết, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 69.000 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên. Thời gian qua, địa phương đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật; trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giáo dục hòa nhập và trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, người khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản, thách thức trong quá trình tìm kiếm việc làm và hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh chương trình - Ảnh: T.P

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng thực tế, những tiêu chí đánh giá năng lực lao động và các vướng mắc gặp phải khi tiếp cận nguồn lao động đặc thù này. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi về những bài học kinh nghiệm trong việc xóa bỏ định kiến, nâng cao năng lực, bảo đảm quyền làm việc của người khuyết tật. Đồng thời khẳng định rõ những giá trị và lợi ích kinh tế-xã hội mà việc làm hòa nhập mang lại cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng của đơn vị mình - Ảnh: T.P

Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận việc làm dành cho người khuyết tật - Ảnh: T.P

Chương trình diễn ra trong không khí cởi mở, tạo điều kiện cho người khuyết tật, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trao đổi thẳng thắn về nhu cầu, nguyện vọng và giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng các bên sẽ thấu hiểu hơn nhu cầu của nhau, từng bước hình thành mạng lưới kết nối hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu tạo dựng cơ hội việc làm hòa nhập, bình đẳng và bền vững cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.