Thúc đẩy vai trò tiên phong của sinh viên trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Dự án hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 29/10 tại Hà Nội, Dự án truyền thông cộng đồng "CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo" chính thức được phát động tại Trường Đại học Điện lực, Hà Nội, cùng sự hưởng ứng của sinh viên tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với thông điệp "Trang bị kiến thức Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động," CyberZ không chỉ hướng tới giúp sinh viên tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, mà còn khuyến khích người trẻ chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới những "Chiến binh số" có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, điểm đáng ghi nhận của CyberZ là sự thay đổi trong cách tiếp cận: không chỉ bảo vệ thế hệ trẻ trước lừa đảo, mà còn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người trẻ để cùng tham gia bảo vệ cộng đồng.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng đề nghị dự án tập trung vào ba định hướng trọng tâm: chuyển hóa tri thức thành kỹ năng và hành động thực tế; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, hình thành mạng lưới “Chiến binh số” có trách nhiệm; xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa cơ quan chức năng, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hiệu quả của dự án cần được đánh giá thông qua khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến ứng phó đúng cách khi gặp nguy cơ.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn của CyberZ là khuyến khích sinh viên chuyển từ vai trò tiếp nhận thông tin cảnh báo sang chủ động tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Thông qua các hoạt động cung cấp tri thức, đào tạo kỹ năng, thực hành tình huống và sáng tạo nội dung truyền thông, dự án hướng tới xây dựng cộng đồng sinh viên có khả năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức an toàn số tới gia đình, bạn bè và xã hội.

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi CyberZ Challenge, tạo môi trường để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng truyền thông và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Cùng với đó, Cổng thông tin CyberZ được xây dựng nhằm tập hợp kiến thức, tài liệu và các hoạt động của dự án. Đây là không gian để sinh viên tiếp cận thông tin, kiểm tra kiến thức, thực hành nhận diện những tình huống lừa đảo thường gặp và nâng cao kỹ năng ứng phó trên môi trường số.

Bên cạnh đó, #LuaDaoTrucTuyen tiếp tục là hashtag chính của chương trình năm nay trên TikTok, với hơn 151.500 nội dung được đăng tải tính đến thời điểm hiện tại. Thông qua hashtag này, các nhà sáng tạo nội dung và sinh viên được khuyến khích tiếp tục sáng tạo, chia sẻ các video cung cấp kiến thức, hướng dẫn nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Người dùng có thể tìm kiếm hashtag #LuaDaoTrucTuyen trên TikTok để dễ dàng tiếp cận những thông tin và kỹ năng hữu ích, chủ động bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức tới cộng đồng.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo ông, giá trị của dự án không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông, mà còn ở mô hình hợp tác, kết nối thế mạnh của các bên trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sức sáng tạo của sinh viên.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kỳ vọng CyberZ sẽ góp phần phát hiện những ý tưởng mới, những tài năng trẻ và hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng phát triển thành những giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng./.

Dự án CyberZ được triển khai dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức dự án, cùng sự hỗ trợ thực hiện của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông LinkStar và Tổ chức Chống Lừa Đảo.