Thúc đẩy vai trò tích cực của Việt Nam tại APEC 2026

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra tại Hồng Công (Trung Quốc) tháng 10-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự các hoạt động chính, gồm: Hội nghị Cấp cao APEC và lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 trong ngày 19-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC vào chiều ngày 18-11.

Đoàn Việt Nam cũng tham dự tất cả các hoạt động lớn của Tuần lễ Cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cũng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Việt Nam cũng đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các ủy ban, nhóm công tác APEC trong năm 2026 như Ủy ban chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC), Đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS), Ban điều hành Bộ phận Nghiên cứu APEC (PSU)…

APEC là diễn đàn quy tụ 15/30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai, đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17/20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ APEC 2026 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 20-11-2026.