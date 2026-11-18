Nắm bắt xu hướng này, Viettel Post từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai UAV vào các bài toán thực tiễn, hướng tới mở rộng phương thức vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu logistics trong điều kiện địa hình, giao thông phức tạp.

Theo Viettel Post, giá trị của kinh tế tầm thấp nằm ở khả năng hình thành một hệ sinh thái vận hành phía dưới không gian bay. Hệ thống quản lý, điều phối bay (UTM), hạ tầng vật lý, hạ tầng số và dữ liệu sẽ quyết định khả năng khai thác UAV ở quy mô lớn. Với logistics, đây là lớp công nghệ có thể bổ sung cho mạng lưới vận chuyển hiện hữu, đặc biệt tại những khu vực địa hình phức tạp hoặc khi hạ tầng giao thông bị gián đoạn.

Nhân viên điều khiển UAV đang kiểm tra thiết bị để chuẩn bị vận hành. Ảnh: Vietnam Post

Thực tế triển khai trong các đợt cứu hộ, cứu nạn đã cho Viettel Post những dữ liệu vận hành quan trọng. Tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số địa phương khác, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 900 chuyến bay, vận chuyển gần 14 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, lương thực và vật tư y tế tới các khu vực bị ngập lụt, gặp khó khăn trong tiếp cận.

Qua các chuyến bay này, Viettel Post tích lũy kinh nghiệm tổ chức vận hành, chuẩn bị hàng hóa, lựa chọn phương án bay và phối hợp với lực lượng tại địa phương. UAV được sử dụng trong những tình huống mà phương tiện mặt đất khó tiếp cận hoặc không đáp ứng được yêu cầu về thời gian.

Sau các hoạt động cứu hộ, Viettel Post tiếp tục thử nghiệm UAV trong vận chuyển nông sản và hỗ trợ xây dựng trạm thu phát sóng di động (BTS) 5G tại Lạng Sơn. Doanh nghiệp cũng đề xuất hợp tác với Bắc Ninh và Đồng Nai để nghiên cứu ứng dụng UAV trong giám sát rừng và phòng thủ dân sự.

Tuy nhiên, thách thức lớn khi đưa UAV vào logistics là xây dựng được một hệ thống vận hành đủ điều kiện để công nghệ này hoạt động ổn định trong thực tế. Quản lý, điều phối bay, hạ tầng và dữ liệu là những thành phần Viettel Post cho rằng cần được hoàn thiện song song với việc mở rộng các bài toán ứng dụng.

Với một doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới logistics quy mô lớn, UAV được Viettel Post tiếp cận như một phương thức vận chuyển bổ sung. Công nghệ này có thể phục vụ những tuyến đặc thù, rút ngắn thời gian tiếp cận hàng hóa trong tình huống khẩn cấp và hỗ trợ vận chuyển tại những địa bàn có điều kiện giao thông hạn chế.

Bên cạnh năng lực công nghệ và khai thác, sự phối hợp giữa Viettel Post với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị liên quan cũng là yếu tố quan trọng để đưa UAV vào hoạt động logistics. Trong đó, hành lang pháp lý và không gian thử nghiệm là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể đưa các mô hình UAV vào thực tiễn với quy mô phù hợp.

Với Viettel Post, việc tham gia phát triển logistics tầm thấp đang được đặt trên nền tảng những bài toán đã triển khai thực tế. Kinh nghiệm từ khoảng 900 chuyến bay cứu hộ sẽ là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện quy trình vận hành, đánh giá hiệu quả và từng bước đưa UAV trở thành một phương thức bổ sung cho mạng lưới logistics trong tương lai.