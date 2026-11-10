Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo minh bạch, đáng tin cậy

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, được thành lập năm 1990, nhà trường đã trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, kiên định với triết lý giáo dục "Nhân bản - Rộng mở - Thực tiễn - Hội nhập".

Những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường ngày càng được ghi nhận trên trường quốc tế. Theo Bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027, Trường đạt vị trí 667 châu Á, tăng 62 bậc so với kỳ xếp hạng trước và xếp thứ 15 trong số 33 trường đại học Việt Nam.

Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Hà, tiếp nối thành công của EIDT 2025, Hội nghị năm nay ghi nhận 157 bài báo gửi đến, trong đó 56 bài được chấp nhận, với sự tham gia của 181 tác giả đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như: Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Indonesia. Những con số này cho thấy sức hút quốc tế ngày càng lớn và ý nghĩa học thuật của Hội nghị EIDT.

GS.TS Nguyễn Minh Hà cho biết thêm, trường đặc biệt vui mừng khi Hội nghị lần này góp phần thể hiện năng lực nghiên cứu của Khoa Công nghệ thông tin, đơn vị được thành lập từ năm 1990 và đã đào tạo hơn 6.000 cử nhân.

Đáng chú ý, trong năm 2026, 3 trong tổng số 5 chương trình đào tạo tài năng STEM của Nhà trường được phê duyệt thuộc Khoa Công nghệ thông tin. Đây là sự ghi nhận đối với năng lực đào tạo và cam kết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến của trường.

"Chúng tôi tin tưởng rằng EIDT 2026 sẽ góp phần tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối tri thức khoa học với hoạt động đào tạo và ứng dụng thực tiễn, hướng đến một tương lai số có trách nhiệm và phát triển bền vững", GS.TS Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 2 diễn giả chính trình bày các tham luận chuyên sâu, giới thiệu những kết quả nghiên cứu nổi bật và xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. GS Torsten Braun - Viện Khoa học Máy tính, Đại học Bern (Thụy Sĩ) trình bày tham luận "Học máy phân tán cho các mạng truyền thông di động tương lai và những ứng dụng mới nổi". GS Hyunjoon Moon - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Sejong (Hàn Quốc) chia sẻ tham luận "Mô hình Thị giác - Ngôn ngữ: Kiến trúc, phương pháp thích ứng hiệu quả về tham số và các hướng phát triển trong tương lai".

Theo Ban tổ chức, tại Hội nghị EIDT 2026, các phiên báo cáo tập trung vào những xu hướng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo khả giải (Explainable AI), học máy (Machine Learning), học sâu, AI đa phương thức (Multimodal AI) và hệ song sinh số (Digital Twins).

Trong đó, các nghiên cứu chú trọng phát triển những mô hình AI có khả năng giải thích, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy; đồng thời ứng dụng AI trong mô phỏng, giám sát, dự báo và tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống thực.

Bên cạnh đó, hội nghị còn giới thiệu những tiến bộ trong học máy phân tán, điện toán biên và mạng truyền thông thế hệ mới, mở ra triển vọng ứng dụng trong y tế, sản xuất thông minh, giao thông và quản lý đô thị, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các hệ thống thông minh.

Các bài báo khoa học được chấp nhận và đáp ứng yêu cầu xuất bản của Hội nghị sẽ được công bố trong chuỗi ấn phẩm quốc tế Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) của Nhà xuất bản Springer, được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Thông qua các tham luận, EIDT 2026 không chỉ cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới mà còn mở ra cơ hội trao đổi học thuật, kết nối chuyên gia và thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn, góp phần phát triển các hệ thống công nghệ thông minh, hiệu quả và bền vững.

Năm 2026, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 5 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc lĩnh vực STEM được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tham gia Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Trong đó, có 3 chương trình gồm: Khoa học máy tính (trình độ kỹ sư và thạc sĩ tài năng) và Công nghệ thông tin (trình độ kỹ sư tài năng). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao của trường, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.