Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Phát triển bền vững, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI) chia sẻ, theo nghiên cứu của ILO năm 2024, khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, tương đương 20,8% tổng số việc làm, có mức độ tiếp xúc tiềm tàng với AI tạo sinh; một số nhóm nghề có mức độ tiếp xúc cao cũng có tỷ lệ lao động nữ đáng kể. Mức độ tiếp xúc không đồng nghĩa chắc chắn mất việc, nhưng cho thấy yêu cầu cấp thiết về đào tạo, nâng cao kỹ năng và chính sách chuyển đổi phù hợp.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Phát triển bền vững, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI) phát biểu khai mạc.

Đồng thời ông Nguyễn Tiến Huy nhấn mạnh, thước đo thành công của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hay tốc độ tăng năng suất. Quan trọng hơn là doanh nghiệp có phát triển bền vững hơn; người lao động có kỹ năng, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển tốt hơn; và lợi ích công nghệ có được phân bổ công bằng hay không.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm thực thi chính sách, cập nhật các bằng chứng mới về tác động của AI đối với năng suất, việc làm và kỹ năng; chia sẻ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và người lao động ứng dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, đề xuất các ưu tiên về chính sách, năng lực và hợp tác nhằm hoạch định chiến lược đầu tư hiệu quả, phát huy lợi ích của AI đối với doanh nghiệp và người lao động.

Cũng tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề cập đến vấn đề lực lượng lao động tại Việt Nam có kỹ năng nghề chưa cao tuơng đối nhiều, đây là những đối tượng dễ chịu tổn thương bởi tác động của AI và cũng là đối tượng rất khó thích nghi trong ứng dụng AI. Do vậy, thời gian tới cần VCCI và ILO phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện những chương trình, dự án để tìm ra các giải pháp đưa AI đến với người lao động, để người lao động làm chủ AI.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng quan điểm về vấn đề này, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam nhấn mạnh, AI cần được ứng dụng theo hướng lấy con người làm trung tâm. Việc gia tăng năng suất cần đi đôi với cải thiện chất lượng việc làm, tôn trọng các quyền tại nơi làm việc và tạo cơ hội để người lao động học tập, thích ứng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Điều đó cũng có nghĩa là chính sách về AI không thể chỉ tập trung vào công nghệ. Pháp luật lao động, chính sách việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội và các tiêu chuẩn lao động quốc tế vẫn giữ vai trò quan trọng khi môi trường làm việc thay đổi.