Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Chương trình do Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng chỉ đạo thực hiện và có sự phối hợp chuyên môn của Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Learn to Leap, nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường.

Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu đổi mới giáo dục, trong đó người học cần được hình thành khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đều nhấn mạnh yêu cầu phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Tại phường Vĩnh Hưng, định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc tổ chức Ngày hội khoa học và công nghệ, đồng thời triển khai Đề án “Mô hình chuyển đổi số tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng”, trong đó Phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI là một hạng mục trọng tâm.

Các em học sinh tham gia trải nghiệm mô hình giáo dục STEM - AI - Robotics tại ngày hội. (Ảnh: BTC)

Thay vì được thiết kế như một phòng thiết bị riêng lẻ, mô hình tích hợp nhiều cấu phần phục vụ hoạt động dạy và học như hệ thống kết nối và quản lý thông minh; thiết bị và cảm biến phục vụ thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh; Robotics - AI - IoT; máy in 3D; kính hiển vi điện tử; kính thực tế ảo; AI Box và Camera AI...

Phòng thí nghiệm đồng thời được sử dụng để triển khai các tiết học mẫu, đưa phương pháp giáo dục STEM và nội dung liên quan đến AI vào các bài học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây cũng là cơ sở để Phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI được định hướng như một mô hình tham chiếu, từ đó chia sẻ học liệu, kinh nghiệm tổ chức và cách thức vận hành với các nhà trường khác trên địa bàn.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như trưng bày, trải nghiệm STEM-AI-Robotics và giao lưu thi đấu Robotics AI. Học sinh tiểu học và THCS được tiếp cận các khu trải nghiệm đa dạng, từ uKIT EDU, Stick’em, Alpha 1E đến UGOT, robot humanoid Yanshee và kính thực tế ảo cho tới các sản phẩm STEM.

Đại diện đơn vị tư vấn, triển khai Phòng thí nghiệm cũng như tổ chức ngày hội, ông Chu Thế Dân - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Learn to Leap cho biết phổ cập khoa học, công nghệ và AI trong giáo dục không chỉ dừng ở việc mở rộng khả năng tiếp cận, mà phải hướng tới hình thành năng lực thực chất cho người học.

Học sinh giao lưu thi đấu Robotics AI tại ngày hội. (Ảnh: BTC)

Mỗi mô hình triển khai cần bảo đảm sự đồng bộ về nội dung, phương pháp và điều kiện vận hành, đồng thời có khả năng tổng kết, chia sẻ và nhân rộng. Đây là cơ sở để chuyển đổi số trong giáo dục đi vào chiều sâu, nhân rộng và tạo nền tảng cho quá trình phổ cập một cách thực chất và bền vững.

Ngày hội khoa học và công nghệ phường Vĩnh Hưng với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo-Làm chủ tương lai số” không chỉ tạo ra một không gian trải nghiệm công nghệ tập trung, mà còn cho thấy cách một mô hình giáo dục STEM-AI-Robotics có thể được tổ chức theo hướng đồng bộ ngay trong nhà trường.

Từ Phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng AI, hệ thống thiết bị, học liệu, nội dung giảng dạy, hoạt động thực hành và phương thức tổ chức được kết nối trong cùng một mô hình, giúp công nghệ không dừng ở các buổi trình diễn hay trải nghiệm ngắn hạn mà có thể từng bước được tích hợp vào hoạt động dạy và học thường xuyên.

Trên nền tảng đó, mô hình tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng được kỳ vọng trở thành điểm tham chiếu thực tế để các nhà trường cùng quan sát, trao đổi và rút kinh nghiệm về cách xây dựng không gian học tập, lựa chọn thiết bị, tổ chức bài học, vận hành các hoạt động STEM-AI-Robotics và bồi dưỡng năng lực cho giáo viên, học sinh, đồng thời tạo nền tảng để các cơ sở giáo dục trên địa bàn trao đổi học liệu, kinh nghiệm tổ chức và phương thức vận hành.

Trên quy mô rộng hơn, việc hình thành và từng bước nhân rộng các mô hình giáo dục công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn sẽ góp phần cụ thể hóa các mục tiêu về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số và phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, hướng tới triển khai đồng bộ trên phạm vi thành phố và lan tỏa trên phạm vi toàn quốc.