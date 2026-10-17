Thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật, tiến bộ mới trong phục hồi chức năng

Đây là sự kiện khoa học thường niên có quy mô toàn quốc, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ và đội ngũ cán bộ y tế trong nước và quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp và Việt Nam có nhiều phiên báo cáo chuyên sâu về phục hồi chức năng thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp, tim mạch - hô hấp, nhi khoa và các lĩnh vực trị liệu. Các chuyên đề chia sẻ những kiến thức chuyên sâu; đồng thời cập nhật phương pháp đánh giá, can thiệp và quản lý người bệnh theo hướng toàn diện, cá thể hóa và dựa trên bằng chứng khoa học.

Theo Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, phục hồi chức năng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại ngày càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, việc tăng cường đào tạo, cập nhật tiến bộ khoa học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế là những yếu tố then chốt nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng.

Hội nghị cũng là cơ hội thiết thực để đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tiếp cận những tiến bộ mới, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu, từng bước nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng phục vụ người bệnh.