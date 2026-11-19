Đại biểu tham dự tọa đàm (Ảnh: ITPC)

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiệu quả đầu tư vào AI cần được đánh giá trên cơ sở lợi ích thực tế, tổng chi phí triển khai và mức độ đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Trong đó, phương án đầu tư phải làm rõ ba vấn đề cốt lõi: Thứ nhất là giá trị có thể tạo ra; thứ hai là điều kiện về dữ liệu, nhân sự và hệ thống; và thứ ba là trách nhiệm kiểm soát trong quá trình sử dụng.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: ITPC)

Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, duy trì sự kiểm soát của con người và bảo vệ dữ liệu là những yêu cầu cần được xem xét ngay từ khâu thiết kế phương án hợp tác, lựa chọn giải pháp và tổ chức vận hành.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận các nội dung về tác động của AI đối với lực lượng lao động và năng lực quản trị; hiệu suất ứng dụng AI trong sản xuất; bài toán chuyển đổi ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp…

Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai, đánh giá hiệu quả đầu tư và bố trí nguồn lực trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và sản xuất, kinh doanh để đạt hiệu quả cao.

Chuyên gia phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: ITPC)

Thông qua tọa đàm, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp để cụ thể hóa các nhu cầu hợp tác đầu tư và đổi mới công nghệ thiết thực tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.