Các robot nhồi bông Hyodol tích hợp AI được chính quyền thành phố Gumi sử dụng để đồng hành cùng người cao tuổi Hàn Quốc. (Nguồn: The Korea Herald)

Theo Bản tin công nghệ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, lộ trình chuyển đổi AI trong lĩnh vực phúc lợi và chăm sóc do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đề xuất cho thấy ngân sách dành cho lĩnh vực này sẽ tăng từ 25,6 tỷ Won năm 2026 lên 69,1 tỷ Won năm 2027, gấp khoảng 2,7 lần.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến triển khai thí điểm mô hình nhà ở và cơ sở chăm sóc thông minh tại 400 hộ gia đình và 12 cơ sở trong năm 2027, trước khi đưa công nghệ này vào hệ thống chăm sóc công từ năm 2028.

Trong giai đoạn 2028-2030, Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ Won để nghiên cứu, phát triển robot chăm sóc ứng dụng AI vật lý. Khác với các hệ thống AI chủ yếu xử lý dữ liệu, AI vật lý được tích hợp vào robot có khả năng tương tác với môi trường thực tế, thực hiện những công việc như hỗ trợ di chuyển bệnh nhân hoặc giúp người cao tuổi ăn uống.

Công nghệ này được kỳ vọng giảm sức ép thể chất đối với nhân viên điều dưỡng, nhất là trong các hoạt động nâng đỡ, tắm rửa và vệ sinh cá nhân cho người bệnh. Bên cạnh đó, cảm biến phát hiện té ngã và thiết bị theo dõi sức khỏe có thể giúp nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường vào ban đêm, hạn chế việc nhân viên phải thường xuyên kiểm tra thủ công.

Áp lực già hóa dân số là một trong những động lực thúc đẩy Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình này. Theo dự báo của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), nếu muốn duy trì khối lượng công việc bình quân của mỗi nhân viên chăm sóc như năm 2023, nước này có thể cần bổ sung khoảng 990.000 lao động vào năm 2043.

Tuy nhiên, ông Kim Ik-jae, Giám đốc Viện Nghiên cứu AI và Robot thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), lưu ý, robot chăm sóc phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn so với robot công nghiệp. Những thiết bị tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người cần kiểm soát được lực và áp suất, đồng thời bảo đảm vẫn có thể hỗ trợ an toàn khi xảy ra sự cố mất điện hoặc cảm biến ngừng hoạt động.

Việc ứng dụng AI trong chăm sóc cũng đòi hỏi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và phẩm giá của người sử dụng. Những dữ liệu nhạy cảm liên quan đến giấc ngủ, vệ sinh cá nhân và tình trạng sức khỏe cần được quản lý bằng các quy định cụ thể về thu thập, truy cập và lưu trữ. Ngoài ra, chính phủ cần thiết lập cơ chế chi trả, bảo trì thiết bị và đào tạo nhân viên để bảo đảm khả năng vận hành lâu dài.

Theo định hướng của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, AI không thay thế nhân viên chăm sóc mà đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại, qua đó giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc trực tiếp và hỗ trợ tinh thần người bệnh.