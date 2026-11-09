Thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. (Nguồn: VGP)

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Rajpal Singh, đồng thời cảm ơn lời mời thăm Singapore và tham dự Chương trình Trao đổi cấp cao Lý Quang Diệu.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam-Singapore, nhất là từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3/2025. Singapore tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 và cơ chế gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước.

Đánh giá cao sự phối hợp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát triển VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ. Đồng thời, Singapore được đề nghị tăng cường nhập khẩu nông sản, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế, hạ tầng cảng biển, sân bay và thúc đẩy ngành logistics. Hai bên cần tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, an ninh, quốc phòng; ưu tiên kết nối hệ thống định danh điện tử VNeID và Singpass, đẩy mạnh phối hợp trong các lĩnh vực dữ liệu, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Việt Nam-Singapore đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và năng lượng. (Nguồn: VGP)

Đối với các lĩnh vực hợp tác mới, Phó Thủ tướng đề nghị Singapore tiếp tục thúc đẩy dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo theo tuyến truyền tải Việt Nam-Malaysia-Singapore, góp phần hiện thực hóa kết nối lưới điện ASEAN. Hai bên cần triển khai hiệu quả Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, hai nước cần sớm thống nhất hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án hợp tác về tín chỉ các-bon.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Đồng thời, hai nước cần tiếp tục phối hợp củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì quan điểm chung về Biển Đông, thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết sẽ phối hợp thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước. (Nguồn: VGP)

Về phần mình, Đại sứ Rajpal Singh cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Đại sứ khẳng định Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ mới, năng lượng sạch và kết nối công nghệ.

Đại sứ cho biết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, trong đó có hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ. Hai bên cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2027, khi Singapore giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC.