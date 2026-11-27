Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ nhận quyết định kiện toàn và ra mắt.

Từ nỗ lực đơn lẻ đến liên kết chuỗi

Với 10ha trồng dưa bao tử phục vụ chế biến, xuất khẩu, HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc đã chọn được cây trồng phù hợp thị trường. Tuy nhiên, sản lượng hiện tại chưa đủ lớn để ký trực tiếp với các nhà máy chế biến quy mô lớn. Để giữ đầu ra ổn định, chị Đinh Thị Thường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX đã chủ động liên kết qua đơn vị thu mua trung gian, tổ chức sản xuất theo quy chuẩn của đối tác. Nhờ liên kết, HTX được hỗ trợ một phần giống, kỹ thuật canh tác và bao tiêu ngay tại vùng trồng, giảm áp lực tiêu thụ từng lứa thu hoạch và giúp thành viên quen với sản xuất theo đơn đặt hàng. Tham gia cộng đồng khởi nghiệp từ năm 2024, chị Thường có thêm cơ hội trao đổi với các chủ doanh nghiệp về quản lý tài chính, tổ chức sản xuất và mở rộng quan hệ hợp tác. Chị Thường cho biết, không phải cuộc gặp nào cũng mang lại hợp đồng ngay, nhưng đôi khi lời tư vấn đúng lúc của người đi trước giúp mình nhận ra điểm nghẽn, tránh được những khoản đầu tư thiếu hiệu quả.

Từ thực tiễn sản xuất và xúc tiến thương mại, anh Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Công ty GTO cho rằng, nhiều doanh nghiệp trẻ “hụt hơi” không chỉ vì thiếu vốn mà còn vì thiếu thông tin thị trường và kỹ năng điều hành. Hạn chế phổ biến là tính giá thành chưa đủ, chỉ cộng chi phí nguyên liệu và mức lợi nhuận kỳ vọng mà bỏ qua công suất thiết bị, quy mô đơn hàng, chi phí vận hành và sức ép cạnh tranh. Hệ quả là doanh thu có thể tăng nhưng lợi nhuận mỏng, thậm chí thua lỗ. Theo anh Nam, mỗi doanh nghiệp có một bài toán riêng, người cần vốn đầu tư máy móc, người cần công nghệ, đối tác phân phối hoặc tư vấn quản trị. Xác định đúng điểm nghẽn để nối đúng nguồn lực hỗ trợ là yếu tố then chốt. Một lời tư vấn sát thực tế hay một đối tác tin cậy đôi khi mang giá trị không kém nguồn vốn.

Sau hợp nhất tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác trong không gian kinh tế lớn hơn. Tuy nhiên, khoảng cách về thông tin, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận nguồn lực vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ. Trong bối cảnh đó, vai trò của các tổ chức kết nối doanh nhân ngày càng trở nên cần thiết.

Cầu nối thực chất

Được kiện toàn ngày 15/10/2026 trên cơ sở hợp nhất các câu lạc bộ (CLB) tại Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ hiện quy tụ gần 200 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ tạo diễn đàn gặp gỡ, CLB từng bước hướng hoạt động vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, từ tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm đến tiếp cận công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Hoạt động kết nối của CLB ngày càng mở rộng nhờ phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức hỗ trợ và đội ngũ chuyên gia. Các chương trình gặp gỡ doanh nhân 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tạo diễn đàn trao đổi hợp tác, kết nối cung cầu, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường. Các chương trình đào tạo như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho gần 30 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và cá nhân giúp các đơn vị nhỏ tiếp cận công cụ quản lý, quảng bá và chăm sóc khách hàng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Từ những cuộc gặp gỡ, hoạt động hỗ trợ từng bước chuyển sang tiếp cận trực tiếp từng mô hình kinh doanh. Minh chứng là 3 đơn vị thành viên CLB gồm: HDC Group Việt Nam, Thủy sản Hải Đăng Group và HTX Nông nghiệp hữu cơ Mơ Đức Hòa Bình được lựa chọn tham gia Chương trình ươm tạo, tăng tốc và liên kết các sản phẩm, dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026. Tại các đơn vị, chuyên gia trực tiếp khảo sát hoạt động sản xuất, tìm hiểu sản phẩm, khách hàng, thị trường, phương thức quản trị và khả năng mở rộng quy mô. Qua đó, những hạn chế được nhận diện làm cơ sở tư vấn, đề xuất giải pháp phù hợp. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi cần thiết trong hỗ trợ khởi nghiệp: Không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải xuất phát từ khó khăn cụ thể của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ, Tổng Giám đốc HDC Group Việt Nam cho biết: Bên cạnh vốn, người khởi nghiệp còn vướng ở kinh nghiệm quản trị, tìm khách hàng và đối tác phù hợp. CLB xác định trọng tâm là kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và xúc tiến thương mại; mỗi hoạt động phải rõ mục tiêu, đầu mối phụ trách và theo dõi đến khi tạo kết quả cụ thể.

Từ câu chuyện của HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc đến những mô hình đang được hỗ trợ cho thấy, khởi nghiệp không chỉ cần tinh thần dám nghĩ, dám làm mà còn cần những điểm tựa để đi đường dài. Khi người khởi nghiệp được tiếp sức bằng kiến thức quản trị, thị trường và mạng lưới hợp tác tin cậy, những ý tưởng kinh doanh có thêm điều kiện phát triển. Đó cũng là cách Phú Thọ từng bước nuôi dưỡng lực lượng doanh nhân mới, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh.