Kỳ I: Thay đổi tư duy để đứng vững

Trong không gian phát triển mới của Phú Thọ sau hợp nhất, bài toán đặt ra cho người khởi nghiệp không còn là vấn đề làm ra sản phẩm bằng mọi giá, mà là việc tổ chức sản xuất để cạnh tranh và đứng vững.

Làm nông nghiệp hàng hóa từ tư duy thị trường

Thành viên HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc xuống giống dưa bao tử.

Quyết định rời công việc kinh doanh, bảo hiểm và marketing để về Đà Bắc làm nông nghiệp của chị Đinh Thị Thường, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc (HTX Đà Bắc) từng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, chị có công việc ổn định, thu nhập tốt và nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thương trường. Thế nhưng, mỗi lần trở về quê, nhìn những diện tích đất nông nghiệp còn nhiều dư địa trong khi lao động trẻ phải rời bản làng đi làm ăn xa, chị lại trăn trở làm sao tổ chức lại sản xuất ngay trên mảnh đất quê hương. Tháng 7/2023, HTX Đà Bắc ra đời, những ngày đầu bắt tay vào nghề nông, chị gặp nhiều khó khăn khi chưa thực sự am hiểu marketing, quản lý kinh doanh và điều hành lao động thời vụ, lo đầu ra cho nông sản. Ban đầu, HTX trồng các loại rau, củ, quả cung ứng cho trường học, siêu thị và các điểm bán lẻ. Sản phẩm tiêu thụ được, song quãng đường vận chuyển phân tán khiến chi phí cao, trong khi giá bán biến động thất thường. Càng làm, bài toán hiệu quả kinh tế càng bộc lộ rõ những giới hạn của cách sản xuất manh mún.

Không giữ lối làm cũ, chị Thường quyết định chuyển sang phát triển vùng trồng dưa bao tử phục vụ chế biến, xuất khẩu. Năm 2026, HTX Đà Bắc triển khai vùng trồng dưa bao tử quy mô 10ha, trong đó, 4ha đã vào sản xuất và 6ha đang hoàn thiện khâu làm đất. Với năng suất dự kiến khoảng 30 tấn/ha/vụ và khả năng gieo trồng 3 vụ mỗi năm, cây dưa bao tử mở ra hướng đi ổn định hơn nhờ gắn trực tiếp với nhu cầu nguyên liệu của nhà máy chế biến. Với mô hình này, cách đưa kỹ thuật vào từng khâu canh tác, từ làm đất, lên luống, bón phân đến tưới nước đều từng bước được cơ giới hóa, tự động hóa, vừa giảm áp lực nhân công, vừa bảo đảm quy trình chăm sóc đồng đều. Hiện nay, HTX có 7 thành viên chính thức và khoảng 200 hộ dân liên kết sản xuất, đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng vùng nguyên liệu lên khoảng 200ha và tiến tới đầu tư cơ sở chế biến tại chỗ. “Làm nông nghiệp hàng hóa không thể trông vào may rủi thời tiết hay bán chạy theo từng chuyến xe, mà phải chuẩn hóa từ giống, kỹ thuật đến quy mô vùng nguyên liệu” - chị Thường chia sẻ.

Quản trị chặt để mở rộng

Nếu nông nghiệp thử thách người khởi nghiệp sự kiên nhẫn với mùa vụ và chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thì khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đòi hỏi kỷ luật quản trị và khả năng kiểm soát dòng tiền từ bước đầu. Anh Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Công ty GTO, Viện phó Viện Quản trị và Phát triển doanh nghiệp, cựu sinh viên ngành tự động hóa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từng bén duyên với kinh doanh ngay từ giảng đường. Những năm tháng tham gia nghiên cứu, thi Robocon đã thôi thúc anh cùng bạn bè và thầy giáo mở trung tâm đào tạo, học cách tiếp cận thị trường. Sau khi chuyển giao trung tâm vào năm 2018, anh Nam chuyển hướng sang xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và đầu tư. Công việc giúp anh có cơ hội làm việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước, va chạm thực tế từ thiết bị công nghiệp, vật liệu xây dựng đến nông sản, bao bì. Từ nền tảng tích lũy, anh đầu tư sản xuất bao bì tại Bắc Ninh, phát triển chăn nuôi ở khu vực Thanh Sơn, Mỹ Lương cùng một số mảng dịch vụ khác như khách sạn, homstay...

Theo anh Nam, không ít người trẻ khởi nghiệp bằng sự nhiệt tình nhưng lại thiếu kỹ năng quản trị cơ bản. Có người vội vàng dồn vốn mua máy móc, dựng nhà xưởng khi chưa xác định rõ khách hàng đầu ra, có người làm ra sản phẩm nhưng tính thiếu chi phí vận hành, khấu hao, tồn kho nên càng bán càng lỗ.

Áp lực giữ chuẩn quản trị khi doanh nghiệp lớn dần cũng thể hiện rõ qua hành trình của chị Nguyễn Thị Thương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH HDC Group Việt Nam. Giành giải Quán quân Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình năm 2018, chị Thương bắt đầu từ mảng dịch vụ làm sạch công nghiệp, từng bước mở rộng sang sản xuất đồng phục HUNI, thời trang nam công sở HDC Fashion và các dịch vụ phụ trợ doanh nghiệp. Cung ứng dịch vụ cho các nhà máy, khu công nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp FDI, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ kỷ luật khắt khe từng ngày. Chỉ một khâu nhân sự thiếu hụt, giao hàng chậm tiến độ hoặc sai sót nhỏ về chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín cả hệ thống. Chị Thương cho rằng, người khởi nghiệp không nên chạy theo phong trào nhất thời mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng thời chuẩn bị sẵn bộ máy quản trị đủ sức gánh vác khi quy mô tăng lên.

Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị là nền tảng để người khởi nghiệp đứng vững, nhưng chưa đủ để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Bên cạnh nội lực, doanh nghiệp còn cần nguồn vốn, công nghệ, thị trường và những mối liên kết tin cậy. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và phát huy hiệu quả, khát vọng khởi nghiệp mới có thêm điều kiện chuyển thành những mô hình kinh doanh có sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ phát triển khởi nghiệp theo chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Tỉnh triển khai đồng bộ, tăng tốc dự án có tính thương mại hóa cao; tổ chức thường niên Techfest PhuTho kết nối hệ sinh thái; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, hoàn thiện hạ tầng, tài chính và đổi mới công nghệ hỗ trợ thực chất doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Còn nữa)