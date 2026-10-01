Thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) khai mạc tuần lễ học tập suốt đời 2026.

Sáng 1/10, UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) phối hợp cùng Trường THCS Vũ Thư tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.

Dự lễ khai mạc có ông Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên; ông Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; lãnh đạo xã Vũ Thư, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Vũ Thư.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Vũ Thư, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời xã Vũ Thư nhấn mạnh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập không phải là việc riêng của ngành giáo dục hay Hội Khuyến học, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của gia đình và toàn xã hội.

"Học tập suốt đời không chỉ là câu chuyện của một Tuần lễ. Mà phải trở thành tinh thần của 365 ngày trong năm và trở thành một thói quen trong suốt cuộc đời mỗi người dân", ông Trần Thanh Hải mong muốn.

Chủ tịch UBND xã Vũ Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các nhà trường, các tổ chức, doanh nghiệp, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và toàn thể Nhân dân hãy cùng học; chủ động học; học những điều thiết thực; học để làm việc tốt hơn; học để sống tốt hơn; học để thích ứng, để sáng tạo và để làm chủ công nghệ.

Trường THCS Vũ Thư quyết tâm thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Thư cho biết, chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ thói quen học tập thụ động sang tinh thần "Thực học – Thực hành", đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm góp phần thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Theo ông Hoà, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội học tập bình đẳng, giúp chúng ta tiếp cận với kho tri thức rộng lớn thông qua hệ thống thư viện số, tủ sách số và các nền tảng học liệu mở.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tuy nhiên, việc làm chủ công nghệ không chỉ dừng lại ở việc khai thác công cụ, mà quan trọng hơn là phải sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, tuân thủ quy định an toàn thông tin mạng, trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng sách cho thầy trò trường THCS Vũ Thư.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, Trường THCS Vũ Thư quyết tâm đẩy mạnh thực hành, bài tập thực tiễn; lấy năng lực tự học và vận dụng làm thước đo đánh giá; xây dựng thư viện số, tủ sách số, tạo điều kiện tối đa để thầy và trò tra cứu, chia sẻ tri thức; huy động nguồn lực chăm lo học sinh khó khăn, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau...

Công ty TNHH TM và DV Bách Khoa TV68 đồng hành, phối hợp cùng UBND xã Vũ Thư tặng bàn học cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Thư.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng sách cho thầy trò trường THCS Vũ Thư; Công ty TNHH TM và DV Bách Khoa TV68 đồng hành, phối hợp cùng UBND xã Vũ Thư trao tặng 10 bàn học sinh cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Thư.