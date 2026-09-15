Thúc đẩy tìm kiếm nguồn tư liệu quý tại Pháp cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng sang Pháp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu sưu tầm các nguồn tài liệu cùng hiện vật liên quan đến lịch sử Việt Nam ở một số cơ quan lưu trữ, bảo tàng tại Pháp và thúc đẩy hợp tác sưu tầm tư liệu, hiện vật và học hỏi kinh nghiệm phục vụ xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham gia Đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, các chuyên gia về lịch sử Đảng, bảo tàng học, nhân học, giáo dục và quản lý dự án. Đây là hoạt động trong chương trình khảo sát, nghiên cứu tại Pháp và Anh từ ngày 12-23/9.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tiến độ Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các hướng hợp tác với phía Pháp trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, đào tạo nhân lực và tổ chức trưng bày.

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi công ngày 3/2/2026 tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội và dự kiến khánh thành vào đầu năm 2030, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030). Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục đặc biệt quan trọng, nhằm tái hiện quá trình ra đời, đấu tranh và lãnh đạo cách mạng của Đảng, đồng thời giới thiệu lịch sử cách mạng Việt Nam tới công chúng và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, Pháp là địa bàn có nguồn tư liệu phong phú liên quan đến lịch sử Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam.

Đại sứ đề nghị chuyến khảo sát tập trung xác định các nhóm tư liệu ưu tiên, trước hết là tài liệu về Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước Việt Nam tại Pháp; quá trình hình thành phong trào cộng sản Việt Nam; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp; cũng như phong trào của nhân dân, trí thức và các lực lượng tiến bộ Pháp ủng hộ Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Đức Hải trao đổi về những nguồn tư liệu, tổ chức và cá nhân tại Pháp có khả năng hỗ trợ việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh nguồn tư liệu tại các cơ quan lưu trữ, thư viện và bảo tàng, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho rằng cần chú ý tới tài liệu đang được lưu giữ trong các gia đình cựu đảng viên, nhà báo, học giả và những người từng gắn bó với Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành một “bản đồ nguồn tư liệu tại Pháp”, xác định nơi lưu giữ, đầu mối liên hệ và khả năng tiếp cận từng nhóm tài liệu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khẳng định sẽ tiếp tục làm đầu mối kết nối với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia Pháp; hỗ trợ tiếp cận, khai thác, số hóa và chuyển giao tư liệu, hiện vật; đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề về bản quyền, hiến tặng và chuyển giao hiện vật.

Trong chuyến công tác, Đoàn dự kiến làm việc với Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế của Pháp (Expertise France), Lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp và Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hải ngoại tại Aix-en-Provence để tìm kiếm, khai thác các nguồn tư liệu liên quan đến Việt Nam. Đoàn cũng sẽ khảo sát một số địa điểm gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức trưng bày tại các bảo tàng của Pháp.

Thời gian qua, hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực này đã đạt một số kết quả bước đầu. Tháng 3/2026, hai bên phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên gia về nghiên cứu, sưu tầm, khai thác tư liệu và đào tạo nhân lực.

Đoàn khảo sát giới thiệu về Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam cùng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch khảo sát, nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Cơ quan Lưu trữ quốc gia hải ngoại, Bộ Ngoại giao Pháp đã tổ chức trao tặng Việt Nam, đại diện là Văn phòng Trung ương Đảng một số tư liệu lưu trữ phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng cơ chế sưu tầm tư liệu tại Pháp có trọng tâm, có đầu mối và lộ trình cụ thể, qua đó bổ sung những nguồn sử liệu có giá trị cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới hoàn thành công trình vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030.