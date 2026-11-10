Thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt qua 'Phiên chợ quê'

Người dân và du khách dễ dàng tìm thấy những món ăn dân dã, truyền thống do hội viên phụ nữ bày bán ở Phiên chợ quê tại Khu du lịch cộng đồng Đại An (xã Phú Ninh). Ảnh: HUỲNH LỰC

Điểm hẹn hàng Việt

Từ tháng 6/2026 đến nay, định kỳ chiều thứ Bảy hằng tuần, tại Khu du lịch cộng đồng Đại An (xã Phú Ninh), Phiên chợ quê do Chi hội phụ nữ thôn Đại An tổ chức thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Chị Huỳnh Thị Lực, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đại An cho biết, mỗi phiên chợ có khoảng 10 - 15 gian hàng, giới thiệu và bày bán các sản phẩm OCOP như: bánh đậu xanh, ốc bươu đen; các món ăn dân dã, đặc sản tại địa phương như nem thịt, mít trộn, mít hông, mì trộn, bún trộn, các loại bánh truyền thống, rau củ quả theo mùa…

Theo chị Lực, từ khi có phiên chợ quê, lượng khách từ các địa phương lân cận đổ về Khu du lịch cộng đồng Đại An ngày càng nhiều, nhất là vào mùa sen nở và các tuần thời tiết thuận lợi.

Qua đó, tạo không gian quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ, người dân. Đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, tạo điểm nhấn phục vụ du khách và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Du khách tham quan và mua các sản phẩm tại Phiên chợ quê thôn Đại An (xã Phú Ninh). Ảnh: HUỲNH LỰC

Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Ninh cho biết, để phiên chợ quê hoạt động ngày càng hiệu quả, ổn định, UBND xã Phú Ninh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ trì, duy trì thường xuyên hoạt động phiên chợ vào chiều thứ Bảy hằng tuần.

Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện và nâng cấp quy mô, thành lập tổ hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, đưa phiên chợ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương gắn với phát triển kinh tế nông thôn, quảng bá sản phẩm OCOP.

Tại phường Hòa Xuân, từ tháng 7/2026 đến nay, Chợ phiên “Làng trong phố” được tổ chức định kỳ hằng tháng tại khu đất tiếp giáp các tuyến đường 29/3, Vũ Đình Liên, Cồn Dầu 24 và Lê Sỹ, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thương mại và ẩm thực; góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy hoạt động giao thương trên địa bàn.

Mỗi phiên chợ có 25 - 30 gian hàng, giới thiệu và bày bán các sản phẩm OCOP, các món ăn truyền thống, đặc trưng như các loại bánh miền Tây, mỳ Quảng, cao lầu, bánh bèo, bánh xèo…

Chợ phiên “Làng trong phố” tại phường Hòa Xuân là điểm hẹn của các sản phẩm OCOP và món ăn truyền thống, đặc trưng vùng miền. Ảnh: ĐVCC

Ông Ngô Thanh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Xuân cho biết, qua 4 kỳ tổ chức, chợ phiên thu hút khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Qua đó, tạo điều kiện để hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, việc ưu tiên giới thiệu các sản phẩm OCOP, hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm thủ công và đặc trưng địa phương góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, chung tay thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Khách hàng tham quan và mua sắm các sản phẩm tại Chợ phiên “Làng trong phố” phường Hòa Xuân. Ảnh: ĐVCC

Cũng theo ông Thu, trong tháng 11/2026, Chợ phiên “Làng trong phố” dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Kết nối thế hệ” với các hoạt động đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm Ngày văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong tháng 12/2026, chợ phiên dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12 với điểm nhấn là chương trình đêm nhạc hội “Hòa Xuân - Sắc xuân hội ngộ” chào đón năm mới 2027.

Nối nhịp giao thương

Nằm ở phía tây nam thành phố, xã Hòa Vang là cầu nối quan trọng giữa khu vực nội thành, đồng bằng với các xã miền núi và vùng cao phía tây thành phố.

Phát huy lợi thế này, từ tháng 6/2026 đến nay, địa phương duy trì tổ chức Phiên chợ quê Hòa Vang định kỳ mỗi tháng một lần tại khu vực chợ Túy Loan (thôn Túy Loan Đông 1), nhằm thúc đẩy giao thương, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương và những vùng lân cận.

Với phương châm “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”, mỗi phiên chợ có 50 - 60 chủ thể tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, đặc sản địa phương và ẩm thực truyền thống.

Phiên chợ quê Hòa Vang diễn ra định kỳ hằng tháng với phương châm “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”. Ảnh: QUỐC LÀNH

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, bên cạnh các sản phẩm đặc trưng của 12 thôn thuộc xã Hòa Vang, phiên chợ còn có sự góp mặt của các đơn vị, hộ kinh doanh đến từ các phường nội thành như: An Khê, Thanh Khê, Hải Châu, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; các xã Hòa Tiến, Bà Nà và nhiều xã miền núi như: Hùng Sơn, Sông Vàng, La Êê, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Việt An...

Qua đó, mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng vùng cao, tạo sự đa dạng về hàng hóa, nâng cao sức hấp dẫn của phiên chợ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Phiên chợ quê Hòa Vang có nhiều sản phẩm đặc trưng vùng cao, tạo sự đa dạng về hàng hóa, nâng cao sức hấp dẫn của phiên chợ. Ảnh: QUỐC LÀNH

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, tính đến nay, danh mục hàng hóa đăng ký trưng bày, kinh doanh tại phiên chợ đã vượt 200 mặt hàng. Các sản phẩm được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá công khai và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua 5 kỳ tổ chức, Phiên chợ quê Hòa Vang thu hút hơn 8.300 lượt du khách tham quan, mua sắm. Qua đó, tiêu thụ khoảng 6,6 tấn nông sản, thực phẩm các loại với tổng doanh thu trực tiếp đạt hơn 676 triệu đồng.

Không dừng lại ở hoạt động mua bán, phiên chợ còn tạo điều kiện để các hộ sản xuất, hợp tác xã mở rộng đầu ra, tìm kiếm đối tác và tiếp cận người tiêu dùng.

Đồng thời tạo kênh giao thương định kỳ hiệu quả cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần kết nối nguồn cung nông sản, đặc sản với thị trường tiêu thụ, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực miền núi phía tây thành phố.