Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan quản lý, hội và hiệp hội ngành nghề, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp cùng các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính.

Hiệu quả năng lượng trở thành yêu cầu cạnh tranh

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang trở thành một trong những giải pháp trực tiếp giúp doanh nghiệp công nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo ông Dũng, quá trình cải thiện hiệu quả năng lượng cần được bắt đầu từ việc nắm chắc dữ liệu tiêu thụ, đánh giá cách thức vận hành thiết bị và xác định những cơ hội tiết kiệm cụ thể tại từng cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp.

Yêu cầu này ngày càng rõ nét trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu gia tăng tiêu chuẩn về môi trường và phát thải. Từ năm 2026, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu bước vào giai đoạn áp dụng chính thức đối với một số nhóm hàng như sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro.

Bên cạnh CBAM, nhiều ngành hàng xuất khẩu cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ từ đối tác về môi trường và phát thải. Vì vậy, doanh nghiệp cần quan tâm đồng thời đến hiệu quả sử dụng năng lượng, chất lượng dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong quá trình sản xuất.

Ông Đặng Hải Dũng cho biết, thông qua VNEEP3, Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tiễn. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, ra mắt năm 2025, được xây dựng nhằm kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính.

Đây được kỳ vọng là không gian để các bên chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu công nghệ, mô hình và tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Kết nối công nghệ với nguồn vốn

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), hội thảo không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp công nghệ và tổ chức tài chính.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Việc tăng cường kết nối giữa các chủ thể có thể mở ra thêm cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được cập nhật những cơ chế, chính sách và quy định pháp luật mới trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là cơ sở để doanh nghiệp chủ động nắm bắt yêu cầu quản lý và lựa chọn giải pháp phù hợp với hoạt động sản xuất.

Các chuyên đề cũng giới thiệu những giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tế, tập trung vào mô hình khu công nghiệp thông minh và nhà máy thông minh. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng theo dõi, quản lý và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Một nội dung đáng chú ý khác là giải pháp tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng. Đây được xem là yếu tố quan trọng bởi nhiều dự án đòi hỏi nguồn vốn ban đầu để đổi mới thiết bị, cải tiến dây chuyền và ứng dụng công nghệ hiệu suất cao.

Thông qua các phiên trao đổi, hỏi đáp và tư vấn trực tiếp, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận cụ thể hơn với các giải pháp công nghệ, phương án tài chính, đồng thời chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Từ các hoạt động kết nối, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển các chính sách về tiết kiệm năng lượng thành những dự án, mô hình cụ thể tại doanh nghiệp; đồng thời lan tỏa các giải pháp công nghệ và phương thức quản lý hiệu quả.

Sau chương trình tại Tây Ninh, hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam dự kiến tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào trung tuần tháng 10/2026. Trước đó, chuỗi hội thảo đã diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam là nền tảng tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin, dữ liệu bao gồm: CSDL Người quản lý năng lượng; CSDL Kiểm toán viên năng lượng; CSDL đơn vị tư vấn năng lượng; bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.... Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam thường xuyên cập nhật và cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong hoạt động sử dụng năng lượng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các bên liên quan - bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ đến chuyên gia kỹ thuật. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.