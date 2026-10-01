Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp bằng chính sách, công nghệ và tài chính
Mới đây, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp”. Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuc-day-tiet-kiem-nang-luong-trong-cong-nghiep-bang-chinh-sach-cong-nghe-va-tai-chinh-post1881190.tpo