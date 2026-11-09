Thúc đẩy tiến độ thi công quốc lộ 14D

Thi công quốc lộ 14D. Ảnh: THÀNH LÂN

Quyết liệt đẩy nhanh thi công

Có mặt trên công trình trong những ngày đầu tháng 11, tại khu vực xã Bến Giằng, chúng tôi nhận thấy không khí thi công trên công trường cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D diễn ra khẩn trương.

Nhiều công nhân cùng phương tiện, máy móc chuyên dụng được các nhà thầu huy động để triển khai các hạng mục đào, đắp, san gạt nền đường và thi công những công trình phụ trợ. Nguyên vật liệu xây dựng cũng được tập kết tại các vị trí để phục vụ đúc dầm cầu, cấu kiện bê tông và các hạng mục liên quan.

Theo ông Bùi Duy Khánh, Giám đốc điều hành dự án, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang (thành viên liên danh nhà thầu), sau hơn 4 tháng khởi công, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đang được chủ đầu tư và liên danh nhà thầu tập trung triển khai.

Đặc biệt, đoạn từ Km0 đến Km10+200 được xác định là phạm vi ưu tiên, phấn đấu hoàn thành thi công mặt đường với 2 lớp bê tông nhựa trước Tết Nguyên đán 2027.

Hiện liên danh nhà thầu đã tập kết khoảng 200 đầu máy cùng nhiều cán bộ kỹ sư, công nhân để triển khai thi công. Ban chỉ huy công trường được thành lập đồng thời tại nhiều vị trí trên toàn tuyến nhằm tổ chức, điều hành các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Mặc dù ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã quan tâm, triển khai quyết liệt công tác kiểm đếm, nhưng đến nay vẫn còn một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhà thầu đang phối hợp với ban quản lý dự án thường xuyên vận động người dân cho thuê, mượn đất để có thể triển khai trước một số vị trí cầu, cống.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết chuyển sang mùa mưa cũng gây nhiều trở ngại. Mưa lớn thường xuyên khiến việc đào đắp nền đường gặp khó khăn.

Đối với các hạng mục cầu, cống thoát nước, nhà thầu phải tranh thủ những ngày nắng ráo để triển khai, song sản lượng không cao và luôn tiềm ẩn rủi ro khi lũ về đột ngột.

Một khó khăn khác được ông Bùi Duy Khánh đề cập là mặt bằng thi công phân tán, địa chất phức tạp khiến các đơn vị phải tổ chức nhiều điểm thi công để kiểm tra điều kiện địa chất hoặc chỉ có thể triển khai từng phần, chưa thể hoàn thành đồng bộ từng hạng mục…

Địa hình đồi núi, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), kế hoạch vốn năm 2026 của dự án đã giải ngân hơn 1.106,3/1.236,9 tỷ đồng, đạt 90%. Đây là kết quả tích cực, thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Về công tác bàn giao hồ sơ phục vụ bồi thường, đoạn qua xã Bến Giằng đã bàn giao 1.166/1.390 hồ sơ cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực 4; đoạn qua xã Nam Giang bàn giao 741/870 hồ sơ; đoạn qua xã La Dêê bàn giao 692/692 hồ sơ.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để sớm có mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với đó, chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ hồ sơ thửa đất trước ngày 10/11 để tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Các địa phương Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê được đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền theo phương án bồi thường đã công khai và sớm bàn giao mặt bằng.

Một trong những vấn đề đặt ra đối với Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D là tổ chức giao thông trong thời gian thi công. Đây là tuyến đường huyết mạch thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây 2, kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Lào.

Vì vậy, việc triển khai thi công không chỉ đòi hỏi bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình mà còn phải tính toán phương án lưu thông phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và đời sống người dân.

Theo các cơ quan chuyên môn, việc vừa thi công vừa khai thác tuyến đường khiến nhà thầu phải thường xuyên bố trí nhân lực, thiết bị để duy trì giao thông.

Nhiều vị trí đang thi công nền, mặt đường chưa thể hoàn thiện đồng bộ, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông sẽ làm tăng nguy cơ hư hỏng kết cấu công trình, ảnh hưởng chất lượng và tiến độ.

Đoạn đầu tuyến đang được khẩn trương thi công. Ảnh; THÀNH LÂN

Trước tình hình này, từ ngày 10/10/2026, thành phố Đà Nẵng thực hiện cấm ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D cho đến khi công trình hoàn thành.

Ngày 20/10 vừa qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong (Lào) đã có buổi làm việc nhằm trao đổi, thảo luận kế hoạch phân luồng phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Ọoc (Sekong) - Nam Giang (Đà Nẵng) trong giai đoạn thi công quốc lộ 14D.

Trước những khó khăn trong quá trình thi công, lãnh đạo tỉnh Sekong đề nghị hai bên trao đổi, thống nhất phương án phân luồng phương tiện cụ thể, vừa bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng tiến độ xây dựng, vừa duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, phối hợp với các doanh nghiệp liên quan để tìm giải pháp trung chuyển phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sekong, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, việc lựa chọn phương án vận chuyển cần được đánh giá kỹ lưỡng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của tỉnh Sekong, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, lái xe và lực lượng thi công, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, lãnh đạo thành phố đề nghị hai bên thành lập tổ công tác liên ngành, khẩn trương khảo sát thực tế đoạn tuyến từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến Bến Giằng, đồng thời thử nghiệm hai phương án vận chuyển…