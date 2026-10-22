Thúc đẩy tiến độ thi công, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Theo đó, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm do Bộ Xây dựng quản lý, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, quá trình triển khai các dự án còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, biến động giá nhiên liệu, vật liệu, nhân công và điều kiện thời tiết. Mặc dù tiến độ tại nhiều dự án đã có chuyển biến, công tác tổ chức thi công và giải ngân vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là tại những dự án, gói thầu còn chậm tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: Bộ Xây dựng

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường chỉ đạo chung mà còn phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể tham gia dự án, từ chủ đầu tư, ban quản lý dự án đến nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. Mỗi khâu phải có đầu mối thực hiện, thời hạn xử lý, kết quả cần đạt được, hạn chế tình trạng phối hợp kéo dài nhưng không giải quyết dứt điểm công việc.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu xây dựng tiến độ thi công chi tiết, xác định cụ thể giá trị sản lượng hoàn thành và giá trị giải ngân từ nay đến cuối năm của từng dự án, đồng thời, đề xuất phương án điều chuyển vốn giữa các dự án nếu cần thiết, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao, trừ phần vốn đã hết nhiệm vụ chi.

Trên cơ sở tiến độ đã xác định, ban quản lý dự án phải làm việc cụ thể với từng nhà thầu, yêu cầu huy động bổ sung nguồn lực, thiết bị, nhân lực, chủ động nguồn vật liệu, tăng các mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Các hạng mục có giá trị lớn như cầu, hầm, móng, mặt đường, mua sắm thiết bị hầm, sản xuất cấu kiện bán thành phẩm và tập kết vật liệu cần được tập trung triển khai để nâng cao sản lượng.

Với các dự án đang chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, các đơn vị phải tập trung triển khai giải pháp khắc phục, chủ động bổ sung nguồn lực, xử lý các điểm nghẽn, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ban quản lý dự án phải rà soát danh sách nhà thầu không đáp ứng tiến độ, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời, đánh giá, công khai thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ theo hợp đồng, không để việc chậm xử lý nhà thầu tiếp tục trở thành nguyên nhân kéo dài tiến độ dự án.

Không đặt thêm thủ tục nghiệm thu, thanh toán ngoài quy định

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đặc biệt yêu cầu khắc phục những tồn tại trong nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là khâu cần sự phối hợp của nhiều bên, vì vậy trách nhiệm, đầu mối và thời hạn xử lý của từng chủ thể phải được xác định cụ thể.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) đang được tích cực thi công, hoàn thiện. Ảnh: THU THẢO

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải yêu cầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phối hợp với nhà thầu rà soát, lập hồ sơ ngay trong quá trình nghiệm thu, xác nhận khối lượng, tạm ứng, thanh toán, xử lý phát sinh và điều chỉnh giá theo đúng quy định. Các bên cần thống nhất thành phần hồ sơ, biểu mẫu, căn cứ xác nhận; phân công đầu mối và xác định thời hạn xử lý của từng bên.

Tư vấn giám sát phải bảo đảm trách nhiệm kiểm tra độc lập, tính chính xác của khối lượng và chất lượng công trình, không để việc phối hợp thiếu chủ động làm phát sinh chậm trễ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án trực tiếp tổ chức làm việc cụ thể với nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng chủ thể trong việc chậm thanh toán khối lượng hoàn thành, xác định mốc tiến độ hoàn thành của từng chủ thể.

Cùng với đó, rà soát quy trình nghiệm thu, thanh toán của chủ đầu tư và tư vấn giám sát, bảo đảm nhanh chóng, đúng thủ tục, không đặt thêm thủ tục ngoài quy định. Các đơn vị cần chủ động đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, nhất là những nội dung liên quan đến điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự toán; hạn chế yêu cầu bổ sung nhiều lần và rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ…