Thúc đẩy tiến độ sản xuất, đầu tư tại Công ty Than Hạ Long và Hà Lầm

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động làm việc tại lò chợ IV-9-46. (Ảnh: HOÀNG NAM)

Tại Công ty Than Hạ Long, ông Ngô Hoàng Ngân và đoàn công tác đã trực tiếp xuống khai trường dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, kiểm tra tình hình sản xuất, vận hành thiết bị, điều kiện địa chất, công tác an toàn, đồng thời thăm hỏi, động viên công nhân đang trực tiếp làm việc tại lò chợ IV-9-46.

Đây là một trong hai lò chợ cơ giới hóa được Than Hạ Long đưa vào sản xuất trong năm 2026, cùng với lò chợ cơ giới hóa hạng nhẹ IV-9-17. Việc đầu tư, đưa các lò chợ cơ giới hóa vào hoạt động là bước quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khai thác than hầm lò.

Theo báo cáo của Công ty Than Hạ Long, trong 9 tháng vừa qua, công ty đã sản xuất hơn 1,4 triệu tấn than nguyên khai, sản xuất hơn 382.000 tấn than sạch; đào hơn 14.700 mét lò; doanh thu ước đạt 2.672 tỷ đồng; tiền lương bình quân người lao động đạt 21,1 triệu đồng/tháng. Công ty đang tập trung nguồn lực triển khai dự án Khe Chàm II-IV và các hạng mục phục vụ sản xuất, trong đó nhiều hạng mục công trình, thiết bị quan trọng được yêu cầu hoàn thành trong quý IV/2026.

Làm việc với Công ty Than Hạ Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động công ty trong tổ chức sản xuất và tháo gỡ các khó khăn của dự án Khe Chàm II-IV. Ông yêu cầu lãnh đạo công ty tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về tiến độ trong tháng 10 và tháng 11/2026; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027.

“Đặc biệt, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa và chuyển đổi số, gắn đầu tư công nghệ với nâng cao năng suất, giảm sức lao động trực tiếp và khai thác hiệu quả năng lực thiết bị. Công ty cần đánh giá cụ thể điều kiện địa chất, điều kiện thực tế các lò chợ để nghiên cứu nâng số lượng lò chợ cơ giới hóa khi đủ điều kiện; đồng thời cải tiến hệ thống vận tải, rút ngắn thời gian đi lại trong hầm lò, tăng cường các hệ thống giám sát và cảnh báo tự động”, ông Ngô Hoàng Ngân lưu ý.

Đoàn công tác trực tiếp xuống khai trường dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, kiểm tra tình hình sản xuất, vận hành thiết bị tại lò chợ IV-9-46. (Ảnh: HOÀNG NAM)

Đối với bài toán nguồn nhân lực, người đứng đầu Tập đoàn TKV cũng yêu cầu Than Hạ Long chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và chăm lo người lao động trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh; quan tâm điều kiện ăn, ở, đi lại và nghiên cứu các chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân thợ lò. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị, giữ vững đoàn kết nội bộ, tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và chuẩn bị nền tảng cho phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm, ông Ngô Hoàng Ngân cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra sản xuất tại Trung tâm điều hành sản xuất tập trung Than Hà Lầm. Hiện nay, Công ty đang vận hành dự án khai thác phần dưới mức âm 50m, mỏ Than Hà Lầm với công suất thiết kế 2,4 triệu tấn/năm, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án, công trình phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống người lao động.

Trong 9 tháng qua, Than Hà Lầm đã sản xuất hơn 1,8 triệu tấn than nguyên khai, đạt 76,3% kế hoạch; tiêu thụ hơn 1,9 triệu tấn than; đào hơn 9.300m lò; doanh thu đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 52 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt hơn 23,2 triệu đồng/tháng.

Ông Ngô Hoàng Ngân cùng đoàn công tác kiểm tra sản xuất và làm việc tại Trung tâm điều hành sản xuất tập trung Than Hà Lầm. (Ảnh: HOÀNG NAM)

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, đánh giá cao những đổi mới trong tư duy, cách làm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Than Hà Lầm, đặc biệt trong nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và tái sử dụng vật tư, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tinh gọn lao động. Một số dây chuyền sau khi ứng dụng công nghệ đã giảm đáng kể số lao động trực tiếp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả vận hành.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Ngô Hoàng Ngân yêu cầu Than Hà Lầm tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi phương thức vận chuyển than theo hướng giảm tối đa vận tải bằng ô-tô, tăng cường vận chuyển bằng băng tải nhằm bảo đảm môi trường và an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm cải tạo hạ tầng giao thông nội bộ, cảnh quan môi trường, bãi đỗ xe, nhà ăn, hệ thống giặt sấy và đẩy nhanh tiến độ dự án khu nhà ở công nhân, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động.

Trong sản xuất, công ty cần xây dựng kịch bản tăng trưởng trong giai đoạn tới, tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác. Hiện Than Hà Lầm vận hành 2 lò chợ cơ giới hóa cùng 5 lò chợ sử dụng giá khung, giá xích. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn yêu cầu nghiên cứu đầu tư thêm lò chợ cơ giới hóa phù hợp điều kiện địa chất, từng bước giảm lao động thủ công, nâng cao năng suất và mức độ an toàn trong sản xuất, hướng tới xây dựng Than Hà Lầm trở thành mỏ kiểu mẫu theo mục tiêu “Năng suất cao-Ít người-An toàn-Xanh sạch”.