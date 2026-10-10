Thúc đẩy tiến độ, phát huy hiệu quả dự án phòng thí nghiệm bán dẫn

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tham gia khảo sát thực tế.

Dự án Fab-Lab do Công ty CP VSAP LAB đầu tư tại Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Công trình có diện tích xây dựng hơn 2.200m², tổng diện tích sàn sử dụng hơn 5.700m². Theo thiết kế, dự án gồm hai khu vực chính: Phòng Lab phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ đóng gói bán dẫn mới và phòng Fab phục vụ sản xuất thử nghiệm, ứng dụng thiết bị, công nghệ tiên tiến. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đạt công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Qua khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Quảng lưu ý chủ đầu tư triển khai từng bước các công việc của dự án, quan tâm đồng bộ đến công tác xây dựng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kết nối khách hàng và đối tác. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để dự án được triển khai hiệu quả, đóng góp vào định hướng phát triển chung của Đà Nẵng. Fab-Lab là mô hình tiên phong tại Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến. Dự án hướng đến phát triển công nghệ lõi, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với sự kết hợp giữa nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Fab-Lab được kỳ vọng góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.