Thúc đẩy tiến độ đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra sơ đồ tuyến đường đoạn đi qua phường Thuận Thành. (Ảnh: L.N)

Giải phóng mặt bằng đạt 99%

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh) là công trình đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A), triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang tuyến rộng 120m, nhu cầu sử dụng đất khoảng 403ha.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp số 2 Bắc Ninh, tính đến ngày 2/11, Ban Quản lý đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức họp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với người dân và phê duyệt phương án thu hồi đất tại các xã, phường Trạm Lộ, Trí Quả, Thuận Thành, Mão Điền, Lâm Thao, Gia Bình với tổng diện tích là 402,4ha (đạt 99% diện tích cần thu hồi).

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: L.N)

Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án tại xã, phường Mão Điền, Thuận Thành, Trạm Lộ, Trí Quả, Lâm Thao với giá trị 3.767 tỷ đồng. Đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 392ha, đạt 97%. Công tác di chuyển mồ mả hoàn thành 100% với 2.899 ngôi mộ; tháo dỡ, di dời 796/804 ngôi nhà (đạt 99%). Công tác rà phá bom mìn đạt 100% trên phần diện tích đã bàn giao. Bên cạnh đó, các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai.

Liên quan tới công tác thi công, nhà thầu đang triển khai các hạng mục nền, móng mặt đường và công trình cầu trên phần mặt bằng được bàn giao. 100% diện tích mặt bằng được bàn giao đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn. Một số hạng mục chính đang được triển khai như đào bóc hữu cơ, đắp cát, thi công cọc xi-măng đất và cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165/19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86% giá trị hợp đồng.

Gắn giải phóng mặt bằng với tổ chức thi công đồng bộ

Dù công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, song tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao còn hơn 40 trường hợp (đất giao trái thẩm quyền hoặc chưa đồng ý với phương án bồi thường) nên chưa nhận tiền bồi thường.

Dự án đoạn qua địa bàn phường Trí Quả. (Ảnh: L.N)

Ngày 2/11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh).

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu một số địa phương còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó xã Lâm Thao và phường Mão Điền khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/11.

Các xã, phường cần chủ động thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; trường hợp phát sinh khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cần kịp thời báo cáo để các sở, ngành, phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh phát biểu kết luận. (Ảnh: L.N)

Đồng chí lưu ý các đơn vị tập trung tiếp nhận, quản lý mặt bằng đã bàn giao, khẩn trương tổ chức thi công, sớm hình thành tuyến đường trên thực địa, phấn đấu hoàn thành các phần việc để nâng cao tỷ lệ giải ngân. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc bố trí, giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm chi trả kịp thời cho người dân.

Đối với các nhà thầu thi công, lãnh đạo thành phố đề nghị khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đã cam kết. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực nhà thầu, nhân sự và tiến độ; sớm tháo gỡ vướng mắc về nguồn đất đắp, vật liệu xây dựng…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình cản trở, đầu cơ, lợi dụng chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn giải phóng mặt bằng với tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh) có chiều dài 27,766km; điểm đầu tại nút giao phía đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình (thuộc xã Trung Kênh); điểm cuối thuộc phường Trí Quả giáp với địa phận xã Thuận An (thành phố Hà Nội). Tại thành phố Bắc Ninh, tuyến đường đi qua địa bàn 2 xã Trung Kênh, Lâm Thao và 6 phường: Lương Tài, Gia Bình, Trạm Lộ, Mão Điền, Thuận Thành, Trí Quả. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang tuyến rộng 120m, nhu cầu sử dụng đất khoảng 403ha.