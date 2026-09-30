Thúc đẩy tiến độ các dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh kiểm tra tiến độ Khu tái định cư Lương Tài. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công để sớm bàn giao đất, giúp người dân trong vùng ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất được triển khai tại các xã, phường: Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Đông Cứu với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 335,33 ha.

Dự án gồm 4 khu tái định cư: Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài; tổng mức đầu tư hơn 12.046 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2027.

Hiện nay, một số khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành và đạt khối lượng cao ở một số hạng mục quan trọng, qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ tại một số vị trí còn chậm so với yêu cầu; một số hạng mục như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, hào kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang tiếp tục được triển khai.

Cụ thể, tại Khu tái định cư Đông Cứu 1, hạng mục san nền cơ bản hoàn thành; đường giao thông đã cơ bản hoàn thành phần đắp nền; hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%, cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%, điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%... Đơn vị thi công bắt đầu vận chuyển cây xanh về trồng và triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế, trung thế 35kV.

Khu tái định cư Đông Cứu 2 đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng các lô đất phục vụ bàn giao; hạng mục đường giao thông đang được đẩy nhanh; một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang tiếp tục được triển khai.

Tại Khu tái định cư Gia Bình, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC đã cơ bản hoàn thành san nền; hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 80% đối với tuyến cống dọc, thoát nước thải khoảng 45%.

Tổng thể khu tái định cư, hạng mục giao thông đạt khoảng 30%, thoát nước mưa và nước thải khoảng 54%, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy khoảng 25%, cấp điện khoảng 25% và thông tin liên lạc khoảng 25%.

Đối với Khu tái định cư Lương Tài, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC cơ bản hoàn thành san nền; thoát nước mưa tuyến cống dọc đạt 100%, thoát nước thải khoảng 88%, đường giao thông đã hoàn thành phần đắp nền; các hạng mục cấp điện, cấp nước đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, trên tổng thể khu tái định cư, nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai theo từng phân khu.

Theo báo cáo, tiến độ một số hạng mục còn chậm do việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị còn hạn chế; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến quá trình thi công đào, đắp; một số khu vực còn vướng về đường điện, mặt bằng và phương án kết nối giao thông…

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa các Khu tái định cư Đông Cứu 1, Đông Cứu 2; Khu tái định cư Gia Bình và Khu tái định cư Lương Tài, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, kíp, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân.

Trong đó, đối với những vị trí đã cơ bản đủ điều kiện, hộ dân có nhu cầu có thể được bàn giao mặt bằng tạm trước, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt.

Tuy nhiên, các địa phương phải tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu là bàn giao tạm, chưa phải bàn giao tái định cư chính thức; thành phố và nhà đầu tư cam kết sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thiện đầy đủ theo yêu cầu, không để việc bàn giao tạm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ hoàn thành tổng thể của các khu tái định cư.

Việc bàn giao tạm phải đi đôi với bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân, nhất là kết nối giao thông, điện, nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom, xử lý rác thải… Trong đó, nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm và khẩn trương có giải pháp xử lý nước thải, rác thải, không để phát sinh vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.