Thúc đẩy thương mại Việt Nam – Campuchia theo hướng hiệu quả, bền vững

Đây là giải pháp thúc đẩy thương mại song phương hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững được ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đưa ra tại Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức tại phường Châu Đốc (An Giang) sáng ngày 13/11.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương): Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Campuchia đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3%; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%. Đây là những kết quả cho thấy sức mua và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, đồng thời mở ra dư địa lớn để doanh nghiệp hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác.

Ông Orm Bunthoeun, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Kandal (Campuchia) cho biết, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa tỉnh Kandal và An Giang. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Kandal và An Giang đạt khoảng 1 tỷ USD; trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 685 triệu USD. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa các tỉnh biên giới, đại diện thương mại các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot (Campuchia) cam kết tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh An Giang. Đồng thời đề nghị phía An Giang đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế khu vực biên giới như: chợ, nhà máy, kho bãi, cửa hàng miễn thuế và bãi đỗ xe. Lãnh đạo các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot cũng đề nghị Việt Nam cần thúc đẩy mở chi nhánh ngân hàng của hai nước tại khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán, trao đổi hàng hóa an toàn, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân hai bên biên giới.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, cung ứng, phân phối và tiêu thụ hàng hóa giữa hai nước.

Để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD vào năm 2030, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, hai nước không chỉ tăng lượng hàng hoá, mà còn phải giảm chi phí giao dịch, nâng độ tin cậy của đối tác và mở rộng tiếp cận thị trường theo cả hai chiều. Cùng với đó, doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể theo từng mặt hàng xuất khẩu về mã HS, xuất xứ hàng hóa, chứng từ, điều kiện hưởng ưu đãi và thủ tục liên quan... Việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và duy trì năng lực cung ứng được xác định là những yếu tố quan trọng để hàng hóa Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường Campuchia.

Đối với các tuyến cửa khẩu kết nối với Campuchia, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các địa phương khu vực biên giới cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin tại các tuyến cửa khẩu; nâng cao chất lượng kho bãi, kho lạnh, dịch vụ gom hàng, vận chuyển và giao nhận. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để minh bạch quy trình. Đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm, khâu bảo quản và thời gian giao nhận có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Để khai thác tốt tiềm năng thị trường và mở rộng tiêu thụ hàng hóa, nhiều ý kiến cũng cho rằng: Việt Nam và Campuchia cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ. Qua đó thúc đẩy thương mại song phương hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại biểu Việt Nam - Campuchia tham dự Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, dư địa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia còn rất lớn. Cả hai nước có lợi thế về vị trí địa lý gần gũi, hệ thống cửa khẩu kết nối thuận lợi, quan hệ giao thương lâu đời và tính bổ sung giữa năng lực sản xuất, nguồn cung hàng hóa với nhu cầu tiêu dùng của mỗi thị trường.

“Hiện xu hướng tiêu dùng tại hai nước đang có những thay đổi rõ nét. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời ưu tiên hàng hóa có giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và tính tiện dụng cao. Nhu cầu đối với thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng nhanh cũng ngày càng tăng”, bà Lan thông tin tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Việt Nam hiện có nhiều kênh phân phối như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ biên giới và các nền tảng thương mại điện tử, tạo điều kiện để hàng hóa Campuchia tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam. Ngược lại, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có kinh nghiệm trong tổ chức chuỗi cung ứng, phát triển thương hiệu, quản trị hàng hóa và xây dựng hệ thống phân phối, có thể hợp tác với các đối tác Campuchia để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại giữa hai nước, đại diện các doanh nghiệp mong muốn hợp tác thương mại Việt Nam – Campuchia cần chuyển từ kết nối giao thương mang tính sự kiện sang hợp tác thực chất theo chuỗi giá trị, ngành hàng và hợp đồng cụ thể. Việc kết nối nhà sản xuất với nhà phân phối, hệ thống bán lẻ với chuỗi cung ứng và doanh nghiệp với người tiêu dùng hai nước sẽ tạo nền tảng thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Để hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam - Campuchia mang lại hiệu quả thiết thực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đề xuất 4 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như: xây dựng danh mục nhu cầu mua – bán cụ thể theo mặt hàng, sản lượng, tiêu chuẩn và địa bàn phân phối; tổ chức các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp (B2B) có chọn lọc; tổng hợp những khó khăn về thông quan, logistics, tiêu chuẩn và phương thức thanh toán để chuyển cơ quan chức năng xử lý; duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai nước.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Sở Công Thương các địa phương và hiệp hội để kết nối thông tin thị trường, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp, phát triển mạng lưới phân phối và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam – Campuchia phát triển sâu rộng, cân bằng và bền vững.