Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đặt trọng tâm vào việc tăng cường kết nối giữa bên có giải pháp (viện nghiên cứu, trường đại học) và bên có nhu cầu (doanh nghiệp, thị trường).

Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường. Ảnh: TTXVN

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với mục đích lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống; khuyến khích mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động đầu tư, tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu; giới thiệu, hỗ trợ kết nối cung - cầu công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu, đặc biệt là các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, làm chủ hoặc có tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa; qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và ý nghĩa; nội dung, hình thức phong phú, bám sát chủ đề của Ngày hội; có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phạm vi cả nước, kết nối với cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia nước ngoài thông qua các nền tảng công nghệ số và các hình thức sáng tạo khác.

Các hoạt động của Ngày hội cần gắn với việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo; trình diễn, giới thiệu công nghệ tiên tiến, công nghệ mới; thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và nguồn vốn, đồng thời tạo kênh diễn đàn để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố: Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026; Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Các diễn đàn gồm: Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum); Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026).

Ngoài ra, tổ chức hoạt động bên lề: Kết nối và xúc tiến thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo (gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đối tác).