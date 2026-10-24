Thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số tạo động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng

Năm 2026, Đà Nẵng đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác các động lực phát triển mới và thúc đẩy kinh tế số. Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP, góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số. Trong tiến trình đó, thương mại điện tử và thanh toán số được đánh giá có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng năm 2026” (ảnh ĐH)

Theo Báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) Việt Nam năm 2025, Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước với 28,1 điểm, sau Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và chuyển hóa lợi thế số thành doanh thu, đơn hàng và giá trị gia tăng thực chất.

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp. Đà Nẵng - phát triển thương mại điện tử không chỉ là đưa hoạt động mua bán lên môi trường trực tuyến, mà cần phải gắn kết đồng bộ với thanh toán, logistics, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và năng lực quản trị kinh doanh.

Ông cũng cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã từng bước hình thành các nền tảng và phương thức kết nối cung cầu trên môi trường số như đã và đang triển khai đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng... lên các nền tảng thương mại điện tử hiện có như: Grab, Shopee Food, Green SM, Mytour…

Đà Nẵng cũng quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh, từng bước hỗ trợ thương nhân quản lý giao dịch và thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại.

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực kinh doanh trực tuyến và khả năng tiếp cận thị trường mới.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn đối mặt với nhiều thách thức như năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, yêu cầu chuẩn hóa thông tin và chất lượng sản phẩm, chi phí logistics, nguồn nhân lực số, an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), vào hoạt động kinh doanh cũng đòi hỏi doanh nghiệp chủ động thích ứng.

Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, An Thượng, phố cổ Hội An… được quảng bá qua mạng xã hội, bản đồ số và nền tảng trực tuyến

Thông qua hội thảo, Sở Công Thương mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp sẽ thảo luận, đưa ra những đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của thành phố theo hướng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nền tảng số, dịch vụ thanh toán và logistics; chú trọng các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể đo lường hiệu quả.

Trong bài tham luận, TS. Bùi Huy Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử,Cục thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho rằng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là một trong những hướng đi cho doanh nghiệp và động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng. Việc thành lập Khu Thương mại tự do tại Đà Nẵng với quy mô 1.880 ha đầy đủ các khu chức năng như: Sản xuất - logistics; Thương mại - dịch vụ; Công nghiệp công nghệ số, CNTT và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác là điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu.

Đà Nẵng có thể dựa trên những cơ chế chính sách hiện có, những ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới trong và ngoài nước vào Khu Thương mại tự do. Với vị trí và chính sách ưu đãi thuận lợi, Đà Nẵng có thể đóng vai trò như một trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới của khu vực miền Trung, là nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam cũng như kho hàng nhập khẩu từ đối tác quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tin rằng, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của khu vực miền Trung.

Cùng quan điểm, Tiến sỹ Nguyễn Đức Tài - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và Gian lận thương mại nhìn nhận, thương mại điện tử có thể góp phần quan trọng vào tăng trưởng hai con số khi mở được thị trường mới cho năng lực sản xuất và dịch vụ tại Đà Nẵng, tạo điều kiện nâng năng suất và phát triển các khâu có giá trị gia tăng cao. Thanh toán số hỗ trợ quá trình đó bằng giao dịch thuận tiện, an toàn và khả năng đối soát tốt hơn.

Đà Nẵng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch

Ông cho rằng, Đà Nẵng cần lựa chọn cách làm theo lộ trình: thống nhất phương pháp, xác lập đường cơ sở, thí điểm trên chuỗi có tiềm năng và mở rộng theo bằng chứng. Từ kinh nghiệm Đà Nẵng có thể đề xuất với cơ quan Trung ương một mô hình tham chiếu về đo lường đóng góp của thương mại điện tử ở cấp địa phương…

Theo Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng, thương mại điện tử và thanh toán số góp phần mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm, nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Xu hướng của du khách hiện nay là sử dụng nền tảng số để tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ, thanh toán và chia sẻ trải nghiệm. Điều này đòi hỏi các khâu thông tin, giới thiệu sản phẩm, giao dịch và thanh toán phải được kết nối thuận tiện trong suốt hành trình của du khách.

Hiện nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng website, mạng xã hội, bản đồ số, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, phần mềm quản lý khách sạn và thanh toán không dùng tiền mặt. Một số đơn vị từng bước ứng dụng CRM, AI và phân tích dữ liệu để quản trị doanh thu, chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa dịch vụ. Sản phẩm, đặt dịch vụ và thanh toán bằng mã QR đang tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, khả năng chấp nhận thanh toán xuyên biên giới tại một số hộ kinh doanh nhỏ vẫn cần được cải thiện.

Cũng theo Sở VHTT&DL Tp. Đà Nẵng, dữ liệu du lịch còn phân tán, năng lực chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều và một số hộ kinh doanh vẫn hạn chế về nguồn vốn, nhân lực, kỹ năng công nghệ. Bên cạnh đó, nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, giả mạo thương hiệu, lừa đảo đặt phòng và quảng cáo sai thực tế tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao dịch.

Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng đề xuất tập trung chuẩn hóa, kết nối dữ liệu; xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn, minh bạch; nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là các giải pháp QR xuyên biên giới; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch số đa kênh, ứng dụng AI, bản đồ số và công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và đối tác công nghệ để phát huy hiệu quả các nền tảng số, thúc đẩy thương mại điện tử và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của thành phố.

Hội thảo cũng tập trung trao đổi giải pháp kết nối doanh nghiệp với nền tảng số, đơn vị thanh toán và logistics; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và xây dựng lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030.

Việc phát triển đồng bộ thương mại điện tử và thanh toán số được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế số bền vững của thành phố.