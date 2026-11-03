Thúc đẩy thương mại cân bằng, chủ động kiểm soát rủi ro xuất nhập khẩu

Sáng 3/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thúc đẩy thương mại cân bằng, phòng ngừa nguy cơ dư thừa công suất và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập khẩu, chủ động phòng ngừa rủi ro thương mại và thúc đẩy đa dạng hóa thị trường.