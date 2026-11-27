Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc với Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič, nhân dịp tham dự chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU bước sang một giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič. Ảnh: Cấn Dũng

Tại cuộc làm việc, hai bên đã rà soát tình hình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời thảo luận các định hướng nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong thời gian tới.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn, phát huy đầy đủ hơn nữa những lợi ích mà EVFTA mang lại.

Cao ủy EU đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA cũng như vai trò tích cực của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - EU. Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm phát huy đầy đủ hơn nữa những lợi ích mà Hiệp định mang lại.

Bên cạnh đó, Cao ủy EU bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy đầu tư và phát triển các chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời khẳng định EU sẵn sàng huy động các nguồn lực để hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, những kết quả tích cực sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định EVFTA đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam - EU tiếp tục khai thác tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, những kết quả tích cực sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định EVFTA đã tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục khai thác tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn. Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với EU, cam kết thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA, đồng thời đề nghị EU quan tâm giải quyết các vấn đề phía Việt Nam nêu, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Bộ trưởng hoan nghênh các đề xuất mở rộng hợp tác của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực công nghiệp của Việt Nam, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Kết thúc cuộc làm việc, hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới theo hướng thực chất, hiệu quả, sớm mang lại những kết quả cụ thể.

Hai bên kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần phát huy tối đa tiềm năng của Hiệp định EVFTA, tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - EU phát triển cân bằng, bền vững, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

Sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định EVFTA, quan hệ thương mại Việt Nam - EU tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực vào tháng 8/2020 đến hết năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình 64 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%/năm. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 74 tỷ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN.