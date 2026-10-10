Thúc đẩy thực hiện EPR: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tái chế bao bì

Việc thực hiện EPR có ý nghĩa trong thúc đẩy trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau sử dụng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Theo Cục Môi trường, trong 9 tháng qua, công tác triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) tiếp tục được quan tâm, gắn với việc rà soát những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Cục Môi trường đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Cùng với đó, Cục Môi trường đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 110/2026/NĐ-CP, và Thông tư số 24/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2026/NĐ-CP; đồng thời kiện toàn Hội đồng EPR quốc gia và bộ phận giúp việc.

Trong quá trình triển khai, Cục Môi trường đang phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam rà soát số liệu đăng ký, kê khai và đóng góp của các nhà sản xuất, nhập khẩu. Cục Môi trường cũng tham mưu bộ đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải, đồng thời xây dựng phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải năm 2026 và các gói hỗ trợ tái chế theo nhóm sản phẩm, bao bì.

Theo Cục Môi trường, việc thực hiện EPR có ý nghĩa trong thúc đẩy trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau sử dụng, góp phần tăng cường thu gom, tái chế và giảm lượng chất thải phải xử lý.

Tuy vậy, theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường, quá trình triển khai vẫn còn chậm tổ chức thực hiện và xét duyệt hồ sơ; mức hỗ trợ xử lý chất thải chưa sát nhu cầu thực tế; thành viên Hội đồng đều làm việc kiêm nhiệm; chưa thành lập Tổ giúp việc và Tổ xét duyệt hồ sơ hỗ trợ tái chế.

Nhằm tạo ​“cú hích” EPR cho kinh tế tuần hoàn, ông Đỗ Xuân Thuấn - Văn phòng EPR Quốc gia (Cục Môi trường) cho biết dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sẽ có bước chuyển quan trọng định hướng bỏ hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường để hỗ trợ tái chế. Thay vì nộp tiền là xong, nhà sản xuất và nhập khẩu sẽ bắt buộc phải tự thực hiện nghĩa vụ thông qua các phương án tự tái chế, thuê đơn vị tái chế chuyên nghiệp hoặc ủy quyền cho tổ chức tái chế (PRO).

Đại diện Văn phòng EPR Quốc gia cũng cho biết quy định mới sẽ hướng tới việc xác định PRO là chủ thể trực tiếp nhận chuyển giao trách nhiệm từ doanh nghiệp; đồng thời PRO phải chứng minh đầy đủ năng lực thực tế để doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn ủy quyền.

Chính sách mới cũng áp dụng cơ chế chuyển tiếp linh hoạt khi cho phép doanh nghiệp có tối đa 2 năm để hoàn thành khối lượng tái chế còn thiếu; qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng với cơ chế mới nhưng không làm mất đi trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ chưa hoàn thành./.