Tại phường Cam Đường, một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của tỉnh, việc chuẩn bị cho các phiên đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra khẩn trương, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và nhà đầu tư.

Những ngày đầu tháng 11, tại khu vực đường Chiềng On, từng nhóm người dân, nhà đầu tư đến khảo sát, đo đạc, tìm hiểu vị trí và đánh giá tiềm năng các lô đất dự kiến đưa ra đấu giá. Nhiều người xem xét từng thửa đất để cân nhắc, lựa chọn trước khi quyết định mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Anh Nguyễn Viết Thắng, phường Cam Đường chia sẻ: “Khu đất có hạ tầng đồng bộ, đường giao thông rộng, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Cùng với đó, mặt bằng được triển khai nhanh chóng, bảo đảm sạch đẹp; các hạng mục thiết yếu như hệ thống điện, nước và chiếu sáng đã được đầu tư hoàn thiện”.

Mong muốn của anh Thắng cũng là sự quan tâm chung của nhiều người dân và nhà đầu tư đối với quỹ đất đấu giá tại khu vực đường Chiềng On. Theo thông báo, phường Cam Đường đưa ra đấu giá 31 thửa đất, rộng 5.630,3 m², đều là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Sự đồng bộ về mặt bằng và hạ tầng là yếu tố tạo sức hút đối với quỹ đất này. Giá khởi điểm được xác định theo từng vị trí. Tổng giá khởi điểm của 31 thửa đất hơn 74,6 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia. Lịch trình đấu giá được thông báo rộng rãi để người dân thuận tiện tiếp cận thông tin.

Không chỉ dừng ở đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư kinh doanh của người dân, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Cam Đường còn mang ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương. Nguồn thu từ đấu giá đất được tái đầu tư trở lại cho hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội, tạo nên vòng tuần hoàn phát triển bền vững cho địa phương.

Ông Phạm Hùng Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cam Đường cho biết: Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cam Đường diễn ra rất sôi động. Điển hình tại Tiểu khu 5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đấu giá thành công 95 thửa, đạt 182 tỷ đồng, chênh 69 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Từ nay đến cuối năm, phường Cam Đường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục đưa ra đấu giá quỹ đất tại một số khu vực như đường Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài... dự kiến sẽ thu thêm khoảng 400 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Qua thực tiễn cũng cho thấy, những vị trí thuận lợi và hạ tầng đồng bộ thu hút rất đông nhà đầu tư. Khi quỹ đất sạch được chuẩn bị bài bản, hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào tính minh bạch của thị trường được củng cố.

Ông Phạm Hùng Thắng cho biết thêm: “Để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhà đầu tư và bảo đảm nguồn cung quỹ đất sạch, Đảng ủy, UBND phường Cam Đường luôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công các dự án hạ tầng. Hằng tuần, lãnh đạo UBND phường Cam Đường làm việc với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới”.

Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự minh bạch trong khâu tổ chức đã và đang tạo môi trường đầu tư bất động sản lành mạnh, hấp dẫn tại phường Cam Đường, góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026, đồng thời kiến tạo nên những khu đô thị văn minh, hiện đại.

Tính từ đầu năm đến nay, phường Cam Đường đã đấu giá thành công 175 lô đất, tổng giá trị trúng đấu giá đạt 274,7 tỷ đồng. Trong 2 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đấu giá 303 lô đất, với kỳ vọng thu khoảng 448,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trên địa bàn phường trong cả năm 2026 dự kiến đạt 723,2 tỷ đồng.