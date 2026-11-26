Theo Quyết định số 3434/QĐ-BTC ngày 23/11/2026, Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 340/NQ-CP của Chính phủ, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn kiều bào tham gia chương trình Xuân Quê hương 2026. Ảnh: Thành Long

Bộ Tài chính yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện. Việc triển khai phải bám sát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, phù hợp với chính sách, pháp luật và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế tài chính - ngân sách liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoàn thiện chính sách khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đặt ra là tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư, tài chính, thuế và các chính sách hỗ trợ khác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Nội dung này được Bộ Tài chính giao Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí cùng các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả dự kiến là các báo cáo, công văn đề xuất, kiến nghị; được triển khai thường xuyên.

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính chú trọng tăng cường tuyên truyền, quảng bá các chính sách thuận lợi về đầu tư, tài chính, thu hút kiều hối, thuế và các chính sách hỗ trợ khác tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Các chương trình, sự kiện và kế hoạch triển khai nội dung này cũng do Cục Đầu tư nước ngoài chủ trì.

Đáng chú ý, Chương trình hành động đặt mục tiêu phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện mục tiêu này, các đơn vị thuộc Bộ được giao xây dựng danh mục nhu cầu, nhiệm vụ và dự án cụ thể có thể đặt hàng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, phù hợp với mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất quy định rõ cơ chế hợp đồng, thù lao, sở hữu trí tuệ, sử dụng kết quả nghiên cứu, làm việc từ xa, tham gia ngắn hạn và trao quyền chủ trì nhiệm vụ. Đây là những nội dung nhằm tạo cơ sở thuận lợi hơn để huy động tri thức, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết các bài toán phát triển trong nước.

Phát huy mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Bên cạnh nguồn lực đầu tư và tài chính, Bộ Tài chính cũng xác định việc kết nối, phát huy mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng.

Theo phân công, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu; hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương trong nước.

Trung tâm tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy hiệu quả Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ xây dựng, phát triển các mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trong những lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghệ chiến lược.

Chương trình cũng đề cập việc khuyến khích, hỗ trợ người Việt Nam có năng lực tham gia các tổ chức quốc tế, cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, triển khai công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong củng cố đoàn kết, phát triển cộng đồng, phát huy các phong trào yêu nước và tổ chức hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước.

Để bảo đảm nguồn lực triển khai, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình hành động trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Bộ Tài chính đồng thời rà soát, đề xuất vị trí cán bộ chuyên trách làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm định kỳ đánh giá tình hình thực hiện; trước ngày 20/11 hằng năm gửi báo cáo kết quả về Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Tài chính.

Thông qua Chương trình hành động, Bộ Tài chính hướng tới tăng cường phối hợp, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần huy động thêm nguồn lực tài chính, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.