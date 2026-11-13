Thúc đẩy thu hút dòng vốn FDI khu vực biên giới

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thị sát quy mô dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Để tăng cường kết nối, mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngày 25/11, Hội nghị đối thoại Hải quan với doanh nghiệp FDI và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn năm 2026 sẽ được Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức. Đây là diễn đàn quảng bá tiềm năng, lợi thế và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Mở rộng không gian đầu tư

Theo Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045 định hướng phát triển khu kinh tế trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía bắc, đồng thời là đầu mối kết nối chiến lược giữa Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc.

Lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Cùng với định hướng quy hoạch, hệ thống khu, cụm công nghiệp đang mở ra dư địa đáng kể cho các nhà đầu tư. Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn hiện đã thu hút 9 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng diện tích khoảng 43ha, trong đó có 4 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngày 25/9, Công ty Fanya Safety Việt Nam đã tổ chức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại đây, tạo dấu mốc quan trọng trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Đồng Bành, Na Dương, Hòa Lạc và định hướng phát triển khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Hữu Lũng tiếp tục mở rộng lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, định hướng phát triển cửa khẩu thông minh tại khu vực Hữu Nghị và Tân Thanh, cùng chủ trương đầu tư dự án Cảng cạn Tân Thanh, tạo thêm triển vọng phát triển dịch vụ logistics, kho bãi và trung chuyển hàng hóa.

Khi các không gian công nghiệp, cửa khẩu và logistics được kết nối đồng bộ, Lạng Sơn có điều kiện thu hút những dự án không chỉ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu mà còn trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến và các khâu sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Theo đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, hội nghị là dịp để Lạng Sơn giới thiệu rõ hơn những không gian phát triển mới đang được hình thành.

“Những lợi thế về vị trí và quy hoạch sẽ trở thành sức hút khi được chuyển hóa thành môi trường đầu tư thuận lợi, thủ tục minh bạch và khả năng hỗ trợ doanh nghiệp cao nhất. Chúng tôi nhìn nhận hội nghị này là một trong những bước đầu tiên cho quá trình kết nối lâu dài, trong đó cơ quan hải quan tiếp tục phát huy vai trò cải cách thủ tục, hiện đại hóa quản lý, giảm thời gian thông quan và chi phí tuân thủ; các sở, ngành phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn chính sách, giải quyết kiến nghị và hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cho biết.

Tạo động lực mới từ dòng vốn FDI

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành) được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc chuyển đổi căn bản trong tư duy thu hút FDI, từ “thu hút bằng mọi giá” sang “lựa chọn có chọn lọc”, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và năng lực liên kết với doanh nghiệp trong nước làm trung tâm. Đối với địa phương có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu như Lạng Sơn, đây là định hướng quan trọng với quá trình chuyển dịch từ lợi thế trung chuyển hàng hóa sang phát triển công nghiệp, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Trong những năm qua, không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VI còn trực tiếp đồng hành với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ vướng mắc và góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Việc chủ động tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề với doanh nghiệp FDI thể hiện tinh thần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và cùng phát triển của đơn vị.

Để hội nghị diễn ra thiết thực, hiệu quả, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo chi cục, công tác tổ chức được phân định theo từng nhóm nhiệm vụ, cụ thể, chi tiết và có báo cáo thường xuyên.

Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp năm 2026. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

“Chúng tôi đặt trọng tâm là xây dựng hệ thống thông tin giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh tới các đơn vị doanh nghiệp hội nghị theo hướng dễ tiếp cận, dễ nắm bắt. Cùng với đó, Chi cục đã chủ động phối hợp Sở Tài chính, Sở Công thương và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn xây dựng chương trình hội nghị, trên cơ sở thực tiễn môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính, danh mục dự án FDI”, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết.

Cũng theo đồng chí Chi cục trưởng, giá trị lớn nhất của hội nghị không chỉ nằm ở việc giới thiệu những lợi thế sẵn có, mà còn ở khả năng tạo ra cơ hội hợp tác và những giải pháp cụ thể cho hoạt động đầu tư. Thông qua đối thoại trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện phản ánh khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu và quá trình triển khai dự án; các cơ quan chức năng có thêm cơ sở nắm bắt nhu cầu, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền.

Với lợi thế cửa ngõ giao thương đường bộ quan trọng của đất nước, Lạng Sơn đang từng bước hình thành các trung tâm dịch vụ cửa khẩu, logistics và sản xuất công nghiệp, qua đó mở ra nhiều dư địa phát triển mới. Trong đó, việc tổ chức các hội nghị đối thoại được kỳ vọng sẽ là diễn đàn quan trọng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo thêm động lực để kinh tế biên mậu phát triển, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số ổn định, lâu dài của địa phương.