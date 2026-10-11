Thúc đẩy thói quen tập luyện thể thao trong cộng đồng

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Với sự tham gia của đông đảo nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng các vận động viên, huấn luyện viên, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống tích cực và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Tại điểm cầu trung tâm Hà Nội, hàng vạn người dân, đoàn viên thanh niên và các lực lượng đã tham gia Lễ phát động, đi bộ, chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao cộng đồng. Không gian tổ chức được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa nghi thức phát động, biểu diễn thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, giao lưu với vận động viên và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Môn thể thao truyền thống đẩy gậy của Lai Châu được biểu diễn tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Tại 34 tỉnh, thành phố, phong trào ghi nhận hơn 232.000 người tham dự trực tiếp. Trong đó, Lai Châu có hơn 12.000 người tham gia; Điện Biên 4.675 người; Lào Cai 4.000 người; Tuyên Quang 3.800 người; Sơn La 2.500 người và Cao Bằng 2.100 người… Hàng trăm xã, phường đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần đưa tinh thần rèn luyện thể chất đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Riêng điểm cầu Hà Nội, các không gian trải nghiệm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Môn Đá cầu ghi nhận hơn 650 người trải nghiệm; Jumping và Shuffle Dance khoảng 400 người; Pickleball hơn 350 người; Wushu khoảng 250 người; Golf khoảng 200 người; cờ Vua thu hút hơn 150 người; Kéo co khoảng 150 người; Judo hơn 100 người; Đẩy gậy khoảng 80 người và Taekwondo hơn 50 người tham gia học kỹ thuật, giao lưu, biểu diễn… Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động thể thao khi được tổ chức theo hướng mở, trực quan, tạo cơ hội để người dân trực tiếp vận động, tìm hiểu và lựa chọn bộ môn phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.

Biểu diễn võ thuật tại Lễ phát động ở Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Các bộ môn Cầu lông, Cầu mây tổ chức biểu diễn với sự tham gia của thành viên đội tuyển quốc gia và các vận động viên được giới thiệu là vừa giành huy chương Vàng tại ASIAD 20. Hàng trăm lượt giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và trò chơi tương tác do chính các huấn luyện viên, vận động viên trực tiếp thực hiên, cùng hàng trăm phần quà trao tặng người tham gia.

Sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu như: Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm ở môn Wushu và Chu Đức Đạt, Đào Hồng Sơn ở môn Judo đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và phụ huynh, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với thể thao chuyên nghiệp.

Các sân Pickleball và Đá cầu hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 18 giờ, thu hút đông đảo người chơi đăng ký trải nghiệm và nhận quà khích lệ từ các đơn vị đồng hành. Kéo co, Đẩy gậy góp phần tôn vinh các môn thể thao truyền thống; Jumping và Shuffle Dance mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Trong khi đó, cờ Vua tạo không gian rèn luyện tư duy cho học sinh và người cao tuổi tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Song hành với các hoạt động thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam triển khai Trạm sức khỏe cộng đồng, kết hợp sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn tập luyện an toàn. Trong 2 ngày, đơn vị đã kiểm tra sức khỏe, sàng lọc hơn 2.500 lượt người, đồng thời khám và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người. Bệnh viện đồng thời triển khai phương án cấp cứu nhiều tầng, bố trí 3 chốt trực xe cứu thương quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Biểu diễn võ thuật truyền cảm hứng tại sự kiện ở Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Đánh giá về kết quả chương trình, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 không chỉ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, để mọi người, ở mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau, đều có cơ hội vận động, rèn luyện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo kết quả khảo sát nhanh tại các khu vực trải nghiệm, có hơn 90% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, các hoạt động trải nghiệm trực tiếp có thể góp phần chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu vận động lâu dài.

Trong thời gian tới, định hướng trọng tâm là tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao cơ sở; đa dạng hóa hình thức tập luyện phù hợp với từng nhóm tuổi, địa bàn và điều kiện sinh hoạt; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, trường học, tổ chức đoàn thể và các đơn vị chuyên môn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của vận động thể chất, hướng dẫn phương pháp tập luyện an toàn, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen tập luyện thường xuyên.

Thông qua chủ đề “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội năng động, nâng cao thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.